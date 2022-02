Simona Halep poate da lovitura la Doha. Fostul lider mondial începe competiția Qatar Open de pe locul 27 mondial. Cea mai slabă din 2013 încoace. Dar, cu această ocazie, Simona Halep ar putea urca substanțial în ierarhia WTA dacă s-ar impune la Doha, așa cum a făcut-o în 2014.

Simona Halep poate da lovitura la Doha

Simona Halep poate da lovitura la Doha. Dubla câștigătoare de Grand Slam ocupă cea mai slabă poziție, din 2013 încoace. Ea se află abia pe locul 27, cu 1833 de puncte, cu doar patru locuri în fața Soranei Cîrstea.

Simona Halep a atins semifinalele turneului din Dubai, săptămâna trecută, dar n-a reușit să-și egaleze performanța din 2020, când câștigase întrecerea. Ea a fost învinsă de Jelena Ostapenko, în trei seturi, după un dur 0-6 în setul decisiv.

Mă nemulțumește setul trei, pentru că mi-am pierdut concentrarea și n-am mai stat acolo punct cu punct. Dar nu pot să stric toată săptămâna doar pentru acest set. Bineînțeles, sunt supărată pentru ce s-a întâmplat în setul trei. Dar merg înainte și, cu astfel de meciuri, o să devin mai bună din punct de vedere mental. Asta e, merg înainte. Da, urmează Doha. Sunt condiții un pic diferite față de Dubai. Acolo parcă e mai răcoare seara, pe zi e mai cald. N-am mai jucat de vreo trei ani, dar sunt condiții frumoase acolo, sper să fac treabă bună”, a explicat Simona Halep, conform digisport.ro, după meciul perdut cu letona.

Cât urcă românca în ierarhia WTA dacă se impune în Qatar

Simona Halep are ocazia să se revanșeze în cadrul turneului de la Doha, unde nu are de apărat puncte, ea nefiind prezentă la ultimele 3 ediții ale competiției. Cu toate acestea, românca a câștigat Qatar Open, în 2014. În primul tur din acest an, ea o va întâlni pe franțuzoaica Caroline Garcia (70 WTA) pe care o conduce cu 7-1 în meciurile directe. Partida va începe în jurul orei 14.30.

Dacă trece de Caroline Garcia, soția lui Toni Iuruc va da în faza următoare peste învingătoarea partidei Cori Gauff (SUA, 20 WTA) – Shelby Rogers (SUA, 44 WTA). Jucătoarea din Constanța are șansa de a urca substanțial în ierarhia WTA, dacă ar reuși să câștige turneul, la fel ca în 2014. Fiind o competiție WTA 1000, învingătoarea va primi, în afară de un cec de 380.000 de dolari, și 900 de puncte WTA, ceea ce ar duce totalul lui Halep la 2.732 de puncte, conform WTA Live.

Halep ar ajunge până pe locul 12, ocupat la ora actuală de Emma Răducanu, cu 2.664 de puncte. Jucătoarea britanică va lua startul în turneul de la Guadalajara, din Mexic. Condiția pentru ca Simona Halep să avanseze atât de mult în topul WTA ar fi ca alte câteva jucătoare, precum Jelena Ostapenko, Elina Svitolina, Victoria Azarenka, Angelique Kerber, Jessica Pegula, Elena Rybakina sau Cori Gauff să fie eliminate încă din primele tururi ale aceluiași turneu de la Doha.