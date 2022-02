Simona Halep debutează în turneul de la Doha. Fostul lider mondial trebuie să treacă peste înfrângerea dureroasă din semifinalele competiției din Dubai în fața Jelenei Ostapenko. Românca ia startul într-un alt concurs, Qatar Open, unde a câștigat titlul în 2014. Simona Halep va întâlni în primul tur o jucătoare pe care a învins-o de fiecare dată.

Simona Halep debutează în turneul de la Doha. Jucătoarea din Constanța a suferit o înfrângere dureroasă în semifinalele competiției din Dubai. Ea a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko, cea care a și câștigat întrecerea. Dar în ultima parte a meciului cu letona, Halep a fost de nerecunoscut, pierzând la zero setul decisiv, după ce n-a câștigat niciun punct nici în tie-break-ul setului doi.

„Cu o astfel de adversară, este greu să menții o formă sau un ritm. A fost ciudat și primul set, dar am fost destul de puternică pe picioare și am returnat mingile cât de bine am putut. În setul doi, a luat ea conducerea foarte rapid, cu lovituri direct câștigătoare. Nu prea am avut șanse. Apoi am revenit și am fost aproape să câștig.

Se întâmplă uneori să nu se întâmple cum îți dorești. Acesta este jocul ei (n.r. – să lovească mingea puternic), nu cred că are alt plan, indiferent cu cine joacă. Dă tare și e greu să returnezi”, a explicat Simona Halep, pentru digisport.ro, după eșecul din semifinale.