Simona Halep nu are rivală! Le-a întrecut pe toate jucătoarele din WTA

Presa internațională nu mai contenește cu laudele la adresa Simonei Halep. Sportiva româncă a fost desemnată jucătoarea cu cea mai bună deplasare în teren din întreaga lume. Desemnarea s-a făcut de către cunoscutul site de specialitate Ubitennis.

Simona Halep nu are adversar! Le-a depășit pe toate jucătoarele din WTA

Simona Halep a fost desemnataă jucătoarea de tenis cu cea mai bună deplasare în teren, potrivit site-ului de specialitate Ubitennis. Astfel, presa internațională i-a adus noi laude Simonei Halep. În ierarhia realizată de italieni, Simona Halep le-a depășit pe tenismenele Sloane Stephens și Ashleigh Barty.

Mobilitatea este principala calitate a Simonei Halep, mișcare cu care și-a exasperat de foarte multe ori adversarele și cărora le returna inclusiv mingile considerate imposibile.

Simona Halep ar ecalități extraordinare de viteză

Despre deplasarea în teren a Simonei a vorbit și Virginia Ruzici, managerul sportivei. „Simona are calitățile fizice din naștere, mă refer la niste calități extraordinare de viteză, de deplasare. Sunt aproape cu cele pe care le aveau Steffi Graf sau Kim Clijsters. Dansează pur și simplu pe teren și acest lucru l-am văzut la Simona încă de când era mică”, a spus Virginia Ruzici la Canal 33 în urmă cu trei ani. Simona Halep se antrenează intens zilele acestea și se pregătește să revină pe teren. Sezonul va fi reluat pe 3 august.

După ce liderii mondiali din ATP și WTA, respectiv Novak Djokovic și Ashleigh Barty, au declarat că nu vor merge la US Open în 2020 pentru a participa la competiția organizată la New York, și Simona Halep a dezvăluit că nu este convinsă că va participa în acest sezon la US Open.

Simona Halep nu va participa la US Open 2020

„Cu siguranță că am dubii mari să particip în astfel de condiții. Nu doar pentru că ne aflăm într-o pandemie, ci și din cauza riscului pe care l-ar presupune călătoria, carantina și schimbările care pot apărea în timpul unui turneu. Nu ar fi deloc o tranziție deloc ușoară pentru corpul nostru.

Știu că organizatorii și sponsorii vor ca turneele să se joace și că mulți jucători traversează perioade dificile, dar este o decizie personală pe care trebuie să o luăm. Este important să înțelegem faptul că fiecare are nevoi diferite și că suntem nevoiți să luăm decizia optimă pentru sănătatea și cariera noastră„, a spus Simona Halep.