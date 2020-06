Simona Halep este cea mai importantă sportivă din România și una dintre cele mai mari jucătoare de tenis din lume. Iar ultima postare de pe rețelele de socializare dovedește asta încă o dată.

Simona Halep, mesaj superb în urmă cu puțin timp! Fotografia a strâns 50.000 de aprecieri

Simona Halep, aflată într-o pauză îndelungată din cauza pandemiei, este mai activă în social media în ultima perioadă. Chiar dacă a reluat antrenamentele de scurt timp și chiar s-a pregătit pe zgură alături de prietena ei Irina Begu, fostul lider mondial a avut timp și pentru o postare pe Instagram.

Momentul ales? Ziua mamei, Tania, născută chiar pe 1 iunie, de Ziua Copilului. „Îți mulțumim MAMA că exiști. La mulți ani sănătoși”, a fost mesaj scurt al lui Simo, însoțit și de o inimioară. Mesajul său și fotografiile postare alături de Tania Halep au strâns în scurt timp aproape 50.000 de aprecieri și mii de comentarii ale fanilor.

Simona Halep așteaptă revenirea tenisului

Halep nu-și poate apăra trofeul câștigat la Wimbledon anul trecut, după finala superbă în fața Serenei Williams. Organizatorii au anunțat anularea turneului londonez din cauza pandemiei. Însă Simona speră să își ia revanșa la US Open, acolo unde nu a ajuns până acum în finală, și la Roland Garros, triumfătoare în 2018 după finala cu Sloane Stephens, considerată chiar urmașa Serenei.

Turneul preferat al Simonei Halep, câștigat și la junioare, se poate desfășura chiar cu spectatori, au anunțat organizatorii de la Paris la sfârșitul săptămânii trecute. Românca are însă o teamă că nu va putea evolua la cel mai înalt nivel: „Îmi va fi greu după o pauză atât de lungă, nu am stat niciodată mai mult de trei sau patru săptămâni. Acum va fi diferit, dar eu am nevoie de meciuri să simt din nou jocul la fel de bine”.

În cariera sa, Simona Halep a câștigat 20 de titluri WTA, dintre care două de Mare Șlem, Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. Este cea mai longevivă jucătoare aflată în top 10 mondial, de peste 6 ani neclintită dintre primele jucătoare ale lumii.