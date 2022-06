Simona Halep, mesaj special de 1 iunie. O persoană dragă își serbează ziua de naștere FOTO

Simona Halep, mesaj special de 1 iunie. Fostul lider mondial a revenit în România după campania nereușită de la Roland Garros, unde a pierdut încă din turul 2. Românca se pregătește în București, în timp ce antrenorul Patrick Mouratoglou a rămas la Paris. 1 iunie reprezintă pentru Simona Halep o zi importantă, fiind ziua de naștere a uneia dintre cele mai importante persoane din viața ei.

Simona Halep, mesaj special de 1 iunie. Jucătoarea din Constanța a fost eliminată prematur din turneul de la Roland Garros. Ea a pierdut încă din turul 2 în fața chinezoaicei Qinwen Zheng (74 WTA), scor 6-2, 2-6, 1-6. A fost prima oară după 7 ani, când românca nu a ajuns măcar până în optimile competiției.

Simona Halep a acuzat un atac de panică și a explicat după meci că ultimele 18 luni au fost epuizante din punct de vedere emoțional și fizic.

„Ultimele 18 luni au fost foarte grele, din punct de vedere emoțional și fizic. După ce am pierdut la Doha, mesajul meu pentru oamenii foarte apropiați a fost că nu mai pot să continui, că am încheiat cu tenisul. Dar cumva am reușit să regăsesc motivația și am simțit din nou dragostea pentru tenis. Am decis să muncesc din greu și să fac schimbări importante.

Simona Halep a revenit în București, unde și-a început deja pregătirea pentru sezonul pe iarbă ce va culmina cu turneul de la Wimbledon, din perioada 27 iunie – 10 iulie. Dar, până atunci, campioana noastră își sărbătorește mama, Tania Halep, a cărei zi de naștere este pe 1 iunie.

Simona Halep a postat mai multe fotografii pe contul de Instagram, una dintre ele, în care e împreună cu mama sa, fiind însoțită de mesajul: „La mulți ani acestei doamne speciale!”. Dacă până în 2014 puțini știau cum arată mama Simonei, Tania Halep a devenit vedetă peste noapte, fiind protagonista unui spot publicitar pentru o companie de telefonie mobilă.

Era vorba de un filmuleț în care bunicile gătesc, urcă fotografiile pe site-urile de socializare, iar apoi, invită tinerii la masă. În filmuleț a apărut, evident, și Simona, însă mama sportivei a furat atunci toată atenția, descurcându-se de minune în rol. Tania Halep a gătit, printre altele, și celebra plăcintă cu praz machedonească, una dintre preferatele fiicei sale.

În 2017, când țintea șefia clasamentului WTA, Simona Halep i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale:

În 2019, după câștigarea titlului la Wimbledon, Simona Halep dezvăluia că triumful în Grand Slam-ul londonez a fost visul mamei sale, unul dintre cei mai mari susținători ai săi.

„Niciodată nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci. Am lucrat mult pentru a ajunge aici, pentru a juca în faţa Curţii Regale. Am avut emoţii înainte de meci, dar am ştiut că nu e timp de așa ceva. Am intrat pe teren şi am dat tot ce am putut. E ceva special şi nu voi uita niciodată această zi. A fost visul mamei mele, spuneau că dacă vreau să fac ceva în tenis, trebuie să câştig Wimbledon. Îi mulţumesc mamei mele!”, declara Simona Halep în 2019.