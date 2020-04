Simona Halep, mesaj de ultimă oră. Ce spune despre situația în care a ajuns acum

Simona Halep este tristă, deoarece organizatorii de la Wimbledon au decis să anuleze ediția din acest an, din cauza pandemiei de coronavirus. Sportiva din România a sperat până în ultimul moment că se va găsi o soluție pentru ca turneul ei favorit să se țină și anul acesta, însă nu a fost posibil. Marea Britanie este în plină epidemie.

Simona Halep, mesaj de ultimă oră despre anularea Wimbledon

Simona Halep a acordat un interviu scurt publicației The Times în care a vorbit despre ce înseamnă pentru ea turneul câștigat anul trecut, locul unde a trăit cea mai mare bucurie din cariera ei de sportivă.

„Chiar dacă anularea Wimbledon părea inevitabilă în ultimele săptămâni, am sperat că se va găsi o modalitate ca turneul acesta atât de special să rămână în calendar. Miercuri a fost o zi tristă și mi-am adus aminte de câteva dintre cele mai fericite momente din viața mea, de anul trecut, de la All England Club”, a spus Simona pentru The Times.

La ediția de anul trecut, Simona Halep reușea să o învingă fără drept de apel pe Serena Williams, scor 6-2, 6-2, în doar 55 de minute. Acum, sportiva a spus ce îi va lipsi cel mai mult.

„Îmi va fi dor de terenul central, acolo unde a avut loc finala senzațională de anul trecut. Îmi va fi dor să îmi văd numele pe perete și toate celelalte lucruri frumoase pe care le primești ca membru al clubului. Îmi va fi dor și de iarbă, o suprafață de care, în sfârșit, m-am îndrăgostit. Îmi va fi dor să fiu îmbrăcată în alb și îmi va fi dor să simt că fac parte din această tradiție uriașă pe care Wimbledon o deține.

Într-o notă pozitivă, voi avea ocazia rară și specială de a fi campioană en-titre la Wimbledon pentru doi ani. Îmi place această tradiție în care campioana are ocazia de a deschide ediția următoare pe terenul central, dar sper că voi putea face asta anul următor”, a continuat Halep.

Simona Halep, campioană doi ani la rând

Deși turneul de la Roland Garros a fost amânat până la finalul lunii septembrie, organizatorii de la Wimbledon au decis să anuleze ediția actuală. Britanicii au renunțat la ideea de a juca fără spectatori sau de a amâna legendara întrecere, după cum spune Simona.

„Știu că organizatorii de la Wimbledon au căutat și alte variante pentru turneu, cum ar fi disputarea lui fără spectatori sau amânarea, însă niciuna dintre aceste opțiuni nu a funcționat din cauza suprafeței și a numărului foarte mare de oameni implicați. E normal că a fost anulat acum. În acest fel, suntem pregătiți din punct de vedere mental, decât am fi fost dacă așteptam și ne-ar fi fost transmis în ultima clipă”, a încheiat Simona.

Toate turneele ATP și WTA sunt suspendate până la data de 13 iulie, cel mai devreme. Marea Britanie se confruntă cu epidemia de coronavirus care a ucis până acum peste 3.600 de oameni și a infectat peste 38.000. Alți 135 de oameni au fost însă declarați vindecați în Marea Britanie.