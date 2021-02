Jucătoarea pe care Simona Halep a ‘terorizat-o’. Nu o poate uita: ”Mă bântuie și acum”

Simona Halep e una din jucătoarele de tenis de care multe alte colege de teren se tem. Care este sportiva pe care campioana noastră a terorizat-o? Aceasta nu o poate da uitării pe româncă și reușitele sale de pe teren.

Sportiva care se teme de Halep. „Nu am reușit nicio victorie”

Simona Halep e clar o amenințare pentru multe sportive. Chiar Ajla Tomljanovic a dezvăluit că înfrângerile în fața româncei o lasă cu anumite urme. Aceasta este adeversara campioanei noastre din turul II de la Australian Open 2021.

Australianca a venit cu detalii despre înfruntarea cu Simona Halep din turul al doilea, dar și-a amintit și despre precedentele dăți în care a mai jucat contra ei. Sportiva în vârstă de 27 de ani crede cu tărie în șansa ei, cu toate că știe care e concurența și cât va conta victoria pentru cariera sa.

Halep și Tomljanovic au jucat pentru prima oară împreună în anul 2018, la Cincinnati, scor 4-6, 6-3, 6-3, apoi în 2019, la Roland Garros, scor 6-2, 3-6, 6-1 și în 2020, la Adelaide, scor 6-4, 7-5.

„Am jucat de mai multe ori împotriva Simonei și nu am reușit vreo victorie. Dar mereu am fost aproape și simt că dacă îmi pot face jocul meu, chiar am o șansă. Tenisul e un sport foarte deschis, toate fetele știu asta, chiar și cele de top. Nu am nimic de pierdut”, a spus ea.

Alja a vorbit și mai aplicat apoi: „La ultimul meci jucat la Adelaide, cred că am fost prea în spate în ambele seturi, dar când am reușit să fiu agresivă, nu aș putea spune că am revenit prea târziu, însă atunci ea avea avantajul momentului. E o chestiune de câteva puncte, îmi aduc aminte de meciul nostru de la Cincinnati, care mă bântuie și acum pentru că am avut 3-0 în decisiv, dar până la urmă e vorba de a închide meciuri și de a juca bine în momentele-cheie, de aceea e unde e de atâta vreme”.

De ce a fost o bună perioadă invidiată de colegele sale?

„Apoi a început să câştige nişte bani şi s-au mai schimbat lucrurile. Federaţia a ajutat-o cu mingi, cu teren, cu pregătire, eu ca antrenor şi încet-încet a început să joace. Au început să apară rezultatele pentru că ea avea calităţile să ajungă acolo, dar nu putea să le exprime.

Nu erau puse în practică, nu le materializa.”, a declarat Firicel Tomai, fostul antrenor al Simonei Halep. Fanii săi se bucură acum de reușitele sale de pe teren sub îndrumarea lui Artemon Apostu Efremov.