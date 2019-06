Simona Halep joacă în optimi la Roland Garros. Cine este Iga Swiatek, adversara Simonei

Simona Halep joacă în optimile de finală de la Roland Garros, luni, 3 iunie, de la ora 18:30. În această fază a competiției, numărul 3 mondial se va duela cu Iga Swiatek, locul 104 în clasamentul WTA. Sportiva din Polonia are doar 18 ani și a mărturisit că unul dintre visurile ei este să joace împotriva Simonei.

Simona Halep – Iga Swiatek, în optimile de finală Roland Garros

Simona Halep este favorită să câștige turneul de la Roland Garros. Are o cotă de 2,60 la casele de pariuri pentru a triumfa pe zgura de la Paris, unde anul trecut s-a impus în finală în fața americancei Sloane Stephens.

Dacă va trece de Iga Swiatek, Simona va întâlni în sferturi învingătoarea dintre Aliona Bolsova și Amanda Anisimova. Ulterior, ar putea întâlni în drumul spre finală doar 2 capi de serie: Ashleigh Barty (9) și Madison Keys (14).

Cine este Iga Swiatek, adversara Simonei Halep

Iga Swiatek are doar 18 ani, este încă elevă la un liceu din Varșovia și a mărturisit că unul dintre visurile ei este să joace împotriva câștigătoarei Roland Garros din 2018. Poloneza a mai spus că îi este greu să împace școala cu tenisul, dar profesorii ei sunt înțelegători.

„Să joc împotriva Simonei Halep este unul dintre visurile mele, nu am nimic de pierdut. Obiectivul meu era să ajung în turul 2 la Roland Garros. Eram fericită că joc pe tabloul principal. E incredibil că am ajuns în a doua săptămână la Roland Garros. Sunt fericită că am ocazia să văd măreția jucătorilor de top și chiar să învăț de la ei. Și să pierd cu Simona e frumos”, a declarat Swiatek.

Tânăra sportivă are probleme de sănătate înaintea confruntării cu Simona Halep, după ce și-a îndoit genunchiul la un antrenament și a resimțit durerea până la spate. Pentru a trece peste dureri, Iga Swiatek a luat analgezice și speră să facă o figură frumoasă în optimile de finală.