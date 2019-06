Reacția Simonei Halep și mesajul WTA după încă o victorie la Roland Garros

Simona Halep a învins-o pe Lesia Tsurenko, scor 6-2, 6-1, în turul 3 la Roland Garros și s-a calificat în optimile de finală ale turneului. Constănțeanca nu a avut emoții în fața sportivei din Ucraina, dar a spus după meci că nu i-a fost deloc ușor. WTA a reacționat după meci prin 2 mesaje postate pe contul oficial de Twitter.

Mesajul WTA după victoria Simonei Halep

Doar de 53 de minute a avut nevoie Simona Halep pentru a o învinge pe Lesia Tsurenko în turul 3 la Roland Garros. Cei de la WTA au fost impresionați de prestația Simonei și au postat 2 mesaje pe Twitter imediat după finalul meciului.

„Povestea de dragoste continuă”, a fost primul mesaj publicat de WTA pe contul oficial de Twitter, o aluzie la faptul că Roland Garros este turneul favorit al Simonei Halep, care anul trecut a triumfat pe zgura de la Paris și și-a trecut în palmares primul trofeu de Grand Slam din carieră.

The love affair continues.@Simona_Halep safely through to the R16 with a 6-2 6-1 win over Tsurenko.#RG19 pic.twitter.com/YYGaK92l4A — Roland-Garros (@rolandgarros) 1 iunie 2019

Cel de-al doilea mesaj postat de WTA a fost: „Iute ca fulgerul. Simona Halep o învinge în mai puțin de o oră, 6-2, 6-1, pe Lesia Tsurenko.”

Rapide comme l’éclair ⚡️@Simona_Halep remporte son match de 3e tour en moins d’une heure 6-2, 6-1 face à Lesia Tsurenko.#RG19 pic.twitter.com/Z94ABhDm95 — Roland-Garros (@rolandgarros) 1 iunie 2019

Reacția Simonei Halep după calificarea în optimi la Roland Garros

„Nu am simţit că am jucat cu o adversară accidentată. Meciul a fost greu, chiar dacă scorul nu o arată. Mă bucur că sunt din nou în optimi. Mereu am în minte imaginea când am ridicat trofeul câștigătoarei pe acest teren”, a declarat Simona Halep după meci.

Pentru victoria din turul 3, românca a primit un cec în valoare de 243.000 de euro și 240 de puncte în clasamentul WTA.