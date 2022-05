Simona Halep, izbucnire nervoasă în meciul pierdut la Madrid. Fostul lider mondial a fost învinsă în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 din capitala Spaniei de Ons Jabeur. Tunisianca s-a impus cu 6-3, 6-2, la capătul unui meci pe care l-a dominat categoric. Fără răspuns în fața jocului practicat de adversară, Simona Halep a avut câteva izbucniri nervoase devenite deja „marcă înregistrată”.

Simona Halep a fost lăudată de adversara sa, la finalul întâlnirii.

Următorul meu vis este să câștig aici la Madrid, mă simt foarte bine, am încredere. Nu e ușor să câștigi multe meciuri la rând, dar am jucat bine pe zgură”, a spus Ons Jabeur, la finalul partidei, conform tennisnet.com .

Eu am fost mai agresivă de această dată, am stat mai bine pe teren din punct de vedere fizic. Dropshot-ul m-a ajutat foarte mult astăzi, am câștigat multe puncte. Mi-a plăcut și atitudinea mea astăzi, sper să continui la acest nivel.

Simona Halep a avut de înfruntat un joc foarte agresiv practicat de Jabeur. Constănțeanca nu a avut replică nici la numeroasele „scurte” puse de tunisiancă. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat eșecul româncei, fiind de părere că era greu ca Halep să nu se piardă cu firea în fața reușitelor adversarei.

O înțeleg că a spart o rachetă: e greu să nu te scoată din fire o asemenea serie diabolică de lovituri artizanat, la limită. Care nu se repetă prea des, dar azi a fost ziua lui Ons. Nu cred că e cazul ca această înfrângere s-o descurajeze pe Simona Halep. A făcut un turneu bun la Madrid, poate s-o facă și la Roma, și la Paris…”, a scris jurnalistul Cristian Tudor Popescu pe contul lui de Facebook.

Simona Halep a avut câteva izbucniri nervoase pe durata partidei, dar cea mai intensă a fost în setul secund. La 3-2 pentru Jabeur, românca a ratat șansa egalării, lucru ce a scos-o din sărite. Ea a lovit violent cu racheta zgura terenului central de la Caja Magica, moment ce a fost „prins” și de camerele de filmat.

Pentru Simona Halep și noul ei antrenor, Patrick Mouratoglou, urmează un nou test important, săptămâna viitoare, la Roma. Anul trecut, pe 12 mai, Halep suferea aici accidentarea teribilă de la gamba stângă ce avea să-i afecteze tot sezonul.

Sometimes it’s just one of those days… pic.twitter.com/q9nc4WYyjj

