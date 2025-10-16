Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia”. EXCLUSIV
16 oct. 2025 | 11:28
de Daoud Andra

Simona Halep, fotografiată alături de un domn grijuliu. Cine este bărbatul care i-a fost alături la cumpărături fostei jucătoare de tenis

Monden
Simona Halep, fotografiată alături de un domn grijuliu. Cine este bărbatul care i-a fost alături la cumpărături fostei jucătoare de tenis

După retragerea din tenisul profesionist, Simona Halep, una dintre cele mai cunoscute sportive din România și fost lider mondial WTA, pare să se bucure de o perioadă liniștită, dedicată activităților cotidiene. Departe de competițiile tensionate și antrenamentele solicitante, fosta jucătoare își petrece timpul în tihnă și se bucură de activități relaxante și de afacerile pe care le-a clădit.

Simona Halep, surprinsă la cumpărături

Recent, paparazzi au surprins-o pe Simona Halep într-un mall din București, într-o ipostază rar întâlnită în perioada sa de glorie sportivă: la cumpărături de electronice. Potrivit imaginilor publicate de Spynews.ro, fosta campioană a mers într-un magazin cunoscut de produse electronice și electrocasnice, unde a petrecut mai mult timp analizând ofertele.

Halep a fost văzută îmbrăcată lejer, într-o ținută sport de culoare neagră, și a dat dovadă de răbdare în timp ce a așteptat ca un angajat al magazinului să o ajute. Martorii au relatat că sportiva părea ușor stingherită de întârzierea personalului, dar și-a păstrat calmul și discreția care o caracterizează.

Inițial, Simona Halep s-a interesat de produse precum uscătoare de păr și periuțe de dinți electrice, dar, în final, a decis să cumpere un alt obiect – o perie rotativă de păr. Nu este clar dacă achiziția a fost pentru uz personal sau destinată să fie oferită cadou, însă, potrivit sursei citate, fosta sportivă a părăsit magazinul cu un singur articol, alegând o soluție simplă pentru confortul de zi cu zi.

Cine a însoțit-o la mall

Pe parcursul vizitei la mall, Simona Halep nu a fost singură. Alături de ea s-a aflat șoferul personal, un bărbat care o însoțește frecvent în deplasările din Capitală. Acesta s-a dovedit a fi un sprijin atent, ajutând-o la cumpărături și asigurându-se că totul decurge fără probleme. Cei doi au fost surprinși ulterior luând o scurtă pauză pe terasa unui local, unde Halep a băut o apă, iar însoțitorul ei, o cafea. După câteva momente de relaxare, sportiva și însoțitorul său au părăsit centrul comercial, purtând în mână punga cu noua achiziție.

De când a pus punct carierei sale sportive, Simona Halep își trăiește viața departe de lumina reflectoarelor, concentrându-se pe proiecte personale și pe momente simple, de zi cu zi. Aparițiile sale publice sunt tot mai rare, fosta sportivă preferând un stil de viață liniștit, departe de atenția și agitația de care avea parte când se afla în culmea succesului.

Dincolo de activitățile relaxante, Simona Halep se ocupă și cu afacerile pe care le are în domeniul imobiliar și în turism, sectoare în care a investit constant încă de la începutul carierei.

Simona Halep, însoțită de șoferul ei la cumpărături (FOTO: SpyNews)

Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Adevarul
Giganții cu păr roșu din legendele amerindienilor. Ce au descoperit arheologii
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscop zilnic 16 octombrie 2025. Zodia care pornește pe un drum total nou
Horoscop zilnic 16 octombrie 2025. Zodia care pornește pe un drum total nou
Horoscop
acum 15 ore
Gabriela Cristea, despre plecarea din televiziune. Cum a luat decizia: „Plecam tristă la serviciu”
Gabriela Cristea, despre plecarea din televiziune. Cum a luat decizia: „Plecam tristă la serviciu”
Monden
acum 21 de ore
Catinca şi Oana Roman, din nou la cuţite. Fiica fostului premier Petre Roman nu vrea ca sora să îi mai folosească numele de familie: „O răutate”
Catinca şi Oana Roman, din nou la cuţite. Fiica fostului premier Petre Roman nu vrea ca sora să îi mai folosească numele de familie: „O răutate”
Monden
acum 23 de ore
TopBet intră în joc: Noul brand de pariuri sportive marca Soft2Bet din România
TopBet intră în joc: Noul brand de pariuri sportive marca Soft2Bet din România
Diverse
acum o zi
Parteneri
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Nu este o coincidență! Corpul tău te avertizează despre ceva grav
Click.ro
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi24
E oficial! Ce se întâmplă cu pensiile. Legea a fost adoptată deja în Parlament
Unica.ro