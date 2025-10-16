Simona Halep, fotografiată alături de un domn grijuliu. Cine este bărbatul care i-a fost alături la cumpărături fostei jucătoare de tenis

După retragerea din tenisul profesionist, Simona Halep, una dintre cele mai cunoscute sportive din România și fost lider mondial WTA, pare să se bucure de o perioadă liniștită, dedicată activităților cotidiene. Departe de competițiile tensionate și antrenamentele solicitante, fosta jucătoare își petrece timpul în tihnă și se bucură de activități relaxante și de afacerile pe care le-a clădit.

Simona Halep, surprinsă la cumpărături

Recent, paparazzi au surprins-o pe Simona Halep într-un mall din București, într-o ipostază rar întâlnită în perioada sa de glorie sportivă: la cumpărături de electronice. Potrivit imaginilor publicate de Spynews.ro, fosta campioană a mers într-un magazin cunoscut de produse electronice și electrocasnice, unde a petrecut mai mult timp analizând ofertele.

Halep a fost văzută îmbrăcată lejer, într-o ținută sport de culoare neagră, și a dat dovadă de răbdare în timp ce a așteptat ca un angajat al magazinului să o ajute. Martorii au relatat că sportiva părea ușor stingherită de întârzierea personalului, dar și-a păstrat calmul și discreția care o caracterizează.

Inițial, Simona Halep s-a interesat de produse precum uscătoare de păr și periuțe de dinți electrice, dar, în final, a decis să cumpere un alt obiect – o perie rotativă de păr. Nu este clar dacă achiziția a fost pentru uz personal sau destinată să fie oferită cadou, însă, potrivit sursei citate, fosta sportivă a părăsit magazinul cu un singur articol, alegând o soluție simplă pentru confortul de zi cu zi.

Cine a însoțit-o la mall

Pe parcursul vizitei la mall, Simona Halep nu a fost singură. Alături de ea s-a aflat șoferul personal, un bărbat care o însoțește frecvent în deplasările din Capitală. Acesta s-a dovedit a fi un sprijin atent, ajutând-o la cumpărături și asigurându-se că totul decurge fără probleme. Cei doi au fost surprinși ulterior luând o scurtă pauză pe terasa unui local, unde Halep a băut o apă, iar însoțitorul ei, o cafea. După câteva momente de relaxare, sportiva și însoțitorul său au părăsit centrul comercial, purtând în mână punga cu noua achiziție.

De când a pus punct carierei sale sportive, Simona Halep își trăiește viața departe de lumina reflectoarelor, concentrându-se pe proiecte personale și pe momente simple, de zi cu zi. Aparițiile sale publice sunt tot mai rare, fosta sportivă preferând un stil de viață liniștit, departe de atenția și agitația de care avea parte când se afla în culmea succesului.

Dincolo de activitățile relaxante, Simona Halep se ocupă și cu afacerile pe care le are în domeniul imobiliar și în turism, sectoare în care a investit constant încă de la începutul carierei.