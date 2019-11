Simona Halep, fără cuvinte. Ce a anunțat-o Ion Țiriac

Simona Halep a rămas fără cuvinte după ce Ion Țiriac s-a oferit să îi facă un cadou, pentru a-și arăta considerația față de munca sa.

Relația dintre Ion Țiriac și Simona Halep a fost mereu una specială. Afaceristul a ajutat-o pe sportivă în nenumărate rânduri de-a lungul carierei sale, atât în meciurile importante, cât și la semnarea unor contracte de publicitate. Conform ultimelor declarații făcute de Țiriac, relația cu Halep a fost presărată și cu dialoguri acide, nu numai cu felicitări.

„După primul tur de la US Open, am luat-o deoparte și i-am spus: să-ți fie rușine, să te uiți în oglindă și să-ți fie rușine față de mine, față de toată lumea. ‘Domnul Țiriac, nu mă luați așa’. Nu vrei să te iau așa? Du-te! Nu-mi mai da bună ziua. Spune ‘am vrut să păcălesc tenisul”, a spus omul de afaceri într-un interviu acordat fostului bastchetbalist Virgil Stănescu.

„Eu nu am nicio relație cu Halep. Eu o bruschez din când în când. E natura mea, nu am cum să mă schimb. Nenorocirea e că, la sportul ăsta, am mereu dreptate. Încă nu știu de ce a câștigat Wimbledonul. După al doilea tur, i-am spus ‘fetițo, du-te acasă. Ia-ți catrafusele și du-te acasă. Dacă nu, intră acolo și mori pe teren. Ai atât talent și îl dai în toate părțile”, a mai spus acesta conform digisport.ro.