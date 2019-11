Rugămintea neașteptată pe care Țiriac i-a adresat-o lui Iohannis: “M-am dus ca un olog”. Ce i-a promis președintele

Ion Țiriac este de părere că sportul românesc nu poate evolua dacă nu va fi sprijinit de autorități, așa că i-a cerut președintelui Klaus Iohannis să desemneze un om care să se ocupe de acest domeniu. Președintele Federației Române de Tenis susține că a fost personal la Iohannis pentru a vorbi despre situația sportului, iar șeful statului i-ar fi promis că totul se va rezolva.

Ion Țiriac l-a rugat pe Klaus Iohannis să se ocupe de sportul românesc

„Bani nu sunt! Nu sunt nici de sămânță. Orice țară vrei dumneata, de la Azerbaidjan până la Zanzibar, are mai mult decât 0,020% din bugetul statului. Zero virgulă zero! Atâta timp cât cineva nu se trezește… M-am dus că un olog cu șapca-n mână la președintele țării. Am fost la fiecare, dar ultima dată am fost la Iohannis: Nu vreau nimic pentru mine, domnule Iohannis! Domnule președinte, vă rog să angajați un om numai pentru sport!”, a declarat Ion Țiriac.

Omul de afaceri crede că sportul românesc va avea și mai mult de suferit dacă autoritățile nu se ocupă de acest domeniu.

„De dimineață, până la 6 seara. Poate ne ajutați cumva pentru că dispărem! Apoi, l-am văzut într-o zi la Cupa Federației de Tenis venind la Galați, cu mașina de la București. Domnule Țiriac, iau doi oameni! Nu i-am văzut”, a spus Ion Țiriac.

Președintele FRT a precizat că Iohannis nu este singurul șef de stat pe care l-a rugat să aibă în vedere situația sportului din România.