Simona Halep, elogiată de viitoarea adversară. „Doar trebuie să nu mă uit la nume”

Simona Halep, elogiată de viitoarea adversară. Fostul lider mondial a reușit să se califice în semifinalele turneului Melbourne Summer Set 1 după ce a învins-o pe elveţianca Viktorija Golubic, scor 6-2, 5-7, 6-4. În penultima rundă a competiției, românca o va întâlni pe chinezoaica Qinwen Zheng ( 126 WTA), venită din calificări. Partida va avea loc, sâmbătă, nu înainte de ora 4.00 dimineața, ora României.

În ciuda victoriei, Simona Halep nu a fost mulțumită de jocul său. Ea chiar și-a criticat într-o manieră „neortodoxă” serviciul, pe care l-a caracterizat ca fiind „de rahat”.

„Nimic nu a mers astăzi, serviciul meu a fost de rahat, trebuie să spun asta, îmi cer scuze pentru cuvânt, dar chiar aşa a fost. Am luptat mult cu mine însămi azi, a fost dificil să-mi controlez emoţiile, dar ea m-a adus în această situaţie, a pus presiune pe mine şi mi-a fost greu să mă descurc. Dar dacă vrei să câştigi, nu trebuie să renunţi, asta am făcut astăzi şi sunt foarte fericită că am reuşit”, a declarat Simona Halep la finalul partidei de vineri.