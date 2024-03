Simona Halep, dezvăluiri emoţionante despre cel mai greu an din viaţa ei. „Linişte totală, s-a stins ceva în mine”. Cum a aflat ce s-a întâmplat, de fapt

În primul interviu oferit presei din România după victoria de la TAS, Simona Halep a vorbit despre provocările cu care s-a confruntat după testarea pozitivă la evaluarea anti-doping. Anul 2023 a fost cel mai greu din viața ei. „Linişte totală, s-a stins ceva în mine”, s-a exprimat sportiva.

2023 a fost un an foarte greu pentru Simona Halep, sportiva mărturisind în primul interviu oferit presei din România după victoria de la TAS că a reprimat foarte multe emoții în tumultul declanșat ca urmare a testării sale pozitive anti-doping din anul precedent.

Simona Halep s-a simțit „violată”, potrivit spuselor sale, fiindcă știa de la început că nu a făcut nimic greșit. A respectat dintotdeauna tenisul, iar sentimentele sale, dedicarea sa și conexiunea pe care a simțit-o cu acest sport de-a lungul timpului nu i-ar fi permis să se dopeze.

„Eram în Constanţa când am primit decizia de 4 ani (de suspendare – n.r.). A fost linişte totală, nu aveam ce să ne spunem. S-a stins ceva în mine, nu vedeam lumina de la capătul tunelului. A fost foarte dureros”, a declarat Simona Halep, în emisiunea lui Mihai Gâdea.

Sportiva a mărturisit că, pentru o perioadă, a crezut că totul s-a terminat. A fost cel mai dur test al vieții sale, mai ales în circumstanțele în care știa foarte bine care era adevărul. Simțea însă, că nu îl poate demonstra din cauza sistemului care nu părea dispus să facă lumină în cazul său.

Simona Halep a explicat la Antena 3 CNN că, împreună cu părinții și susținătorii săi, a luptat până la capăt pentru a-și dovedi nevinovăția. În octombrie 2022, a format o echipă de avocați și a început să caute dovezi pentru orice. Inclusiv filmări din toate locurile în care a fost.

Jucătoarea de tenis nu a crezut că cineva i-ar fi putut face rău. Totuși, a căutat pentru tot o dovadă… fără a găsi nimic. Credea, potrivit spuselor sale, că cineva i-a pus în pahar ceva. A trimis, apoi, la testare tot ceea ce își administrase în ultimele săptămâni. Așa a ajuns să afle, de fapt, adevărul.

După ce a bătut palma cu echipa lui Patrick Mouratoglou, românca și-a pus toată încrederea în membrii săi. A hotărât să schimbe unele suplimente, fiindcă prezentau o cantitate mult prea mare de zahăr. A întrebat în mod repetat dacă noile suplimente au fost testate, echipa asigurând-o că da.

Simona Halep a dezvăluit că nu a crezut vreodată că i se poate face o astfel de nedreptate – niciun sportiv nu merge la laborator să testeze ce îi administrează echipa. Sportiva a precizat că scandalul a fost declanșat din cauza neglijenței echipei sale și a ghinionului ei.

Singura chestie pe care o am de reproşat e că se puteau face lucrurile mai bine. Dar în viaţă trebuie să iertăm. L-am iertat. Nu pot uita, dar lucrez la aceasta traumă”, a spus ea.

„Echipa mea trebuia să verifice… A fost o greşeală din partea mea că nu am insistat. El (Patrick Mouratoglou – n.r.) şi-a asumat, tot din octombrie 2022, ce s-a întâmplat. A semnat un act şi a recunoscut ca mi-a recomandat aceste medicamente. Totul a fost clar. (…)

Fostul număr 1 mondial în tenis a dezvăluit că în timpul procesului de la Laussane a înțeles ce s-a întâmplat, de fapt, cu sângele său, trăind un real șoc. Proba din București a fost testată în timp ce mostra de sânge a fost ținută timp de două ore la temperaturi greșite.

De altfel, Simona Halep a precizat că laboratorul la care se testase proba a fost închis ani de zile, din cauza unor erori foarte mari. Cariera îi putea fi distrusă prin neglijenţă, după cum a spus sportiva, declarându-se foarte dezamăgită de sistemul în cauză:

În interviu pe care i l-a oferit lui Mihai Gâdea, Simona Halep a vorbit și despre cea mai mare bucurie trăită în cariera de tenismenă, anume momentul în care a câștigat Grand Slam:

„Am spus mereu că, dacă eşti numărul 1 fără Grand Slam, nu eşti cu adevărat numărul 1. Am plâns, am suferit vreo 3 luni după ce am pierdut meciul cu Ostapenko, în 2017. Lucram cu Darren atunci. Mi-am zis că îl voi câştiga pe următorul”.