Simona Halep, desființată de o jucătoare de top. Ce a putut să spună despre româncă

Simona Halep nu este deloc pe placul unei colege de pe teren. O jucătoare de top a pus-o la zid pe româncă. Ce a spus despre campioana noastră?

Olga Danilovici a afirmat că tenismenele din fruntea top-ului WTA nu au un statut de star în zilel noastre. Jucătoarea sârbă a afirmat că în afară de cunoscuta Serena Williams și Naomi Osaka, restul sportivelor nu pot fi considerate deloc niște staruri, precum le-ar permite statutul și munca depusă în ani și ani. De asemenea, aceasta a subliniat că nu încape vorba ca Simona Halep sau Ashleigh Barty să fie excepția de la regulă. În condițiile date, Danilovici mărturisește că deși nivelul de tenis este unul bun, lumea preferă la momentul actual să urmărească tenisul masculin. Jucătoarea sârbă în vârstă de 19 ani este considerată ca fiind o mare speranță a tenisului feminin, după ce a câștigat singurul titlu WTA al carierei în iulie a lui 2018, la Mascova, contra Anastasia Potapova.

„Nu avem un ‘Big Three’ așa cum băieții au un ‘Big Four’. Ok, le avem pe Serena Williams și Naomi Osaka, nipona fiind acum un star. Tenisul feminin este bun, dar când Simona Halep joaca împotriva lui Ashleigh Barty la ora 6 și de la 8 urmează meciul dintre Djokovici și Federer, unde se va duce lumea? Din păcate, asta e situația. Nivelul tenisului e bun chiar și în turneele mici, dar nu ai ce să faci, nu se compară cu cel al băieților”

Olga Danilovici (Sursa: emisiunea Wish & Go de la Sport Klub).