Simona Halep, decizie neașteptată! Ce se întâmplă, de fapt, cu nunta sportivei cu Toni Iuruc

Simona Halep are un an dificil după întreruperea circuitului feminin de tenis și după anunțul surprinzător în care spune că este posibil să nu participe la US Open.

Ce se întâmplă cu nunta dintre Simona Halep și Toni Iuruc

Simona se teme în continuare de problemele sanitare de la nivel global și a anunțat recent că va lua o decizie surpriză în ceea ce privește turneul de la US Open, singurul în care nu a ajuns până în finală. Din cauza riscurilor de călătorie în SUA, românca înclină să nu participe la competiția care va începe la sfârșit de august.

Pe lângă această decizie, Halep a luat o nouă măsură și în viața personală. Din cauza restricțiilor, cea mai valoroasă sportivă din România a considerat că este mai bine să amâne nunta cu Toni Iuruc.

”Simona și Toni Iuruc vor face, probabil, doar o logodnă mai restrânsă și nunta o vor amâna pentru la anul. La eveniment, așa cum e și normal în familia ei și a lui Toni, ar lua parte foarte mulți oameni, iar cu reglementările din ce în ce mai greu de înțeles, lucrurile sunt dificil de pus la punct. Simona Halep a vorbit cu Toni Iuruc și au decis ca, pentru a fi siguri că vor avea nunta vusurilor lor, vor face evenimentul anul viitor”, a dezvăluit un apropiat al Simonei Halep, conform wowbiz.ro.

Simona Halep se retrage în maximum 3 ani

Simona Halep a anunțat la începutul lunii că nu va mai juca tenis atât de mult și că vrea să se dezvolte și pe plan personal, după succesele impresionante din tenis. De altfel, Simo a câștigat peste 30 de milioane de euro din acest sport.

„O să mai joc doi sau trei ani, cred că ar fi de ajuns. Vreau să am și o viață personală, iar în momentul în care voi ieși din top 10 mondial este foarte posibil să renunț”, a dezvăluit Simona într-un podcast. În prezent, Halep este pe locul 2 WTA.