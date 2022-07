Simona Halep, dată de gol de CTP. Ce detaliu a observat despre ea la Wimbledon

Simona Halep, dată de gol de CTP. Fanii au fost impresionați de jocul făcut de Simona Halep pe iarba de la Wimbeldon. Deja și-a adjudecat două victorii, în turul întâi și în al doilea tur. Rămâne să vedem dacă va trece de poloneza French, mâine. Printre cei care au observat noua formă a româncei și plusul de valoarea adus în joc, se numără și jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Acesta a adus în discuție și ce detaliu a observat despre ea la Wimbledon.

Încă din startul turneului de Grand Slam de la Wimbledon, Simona Halep a arătat o dispoziție bună de joc. În primul tur, Simona Halep a câștigat împotriva Karolinei Muchova, cu 6-3, 6-2, calificându-se astfel în turul doi de la Wimbledon.

În cel de-al doilea joc, în fața mult mai experimentate Kirsten Flipkens, Simona s-a chinuit puțin, dar finalul i-a adus victoria cu 7-5, 6-4. De altfel meciul din acest tur a fost și ultimul meci pentru belgiancă. Flipkens își anunța retragerea din tenisul mondial. La finalul acestui meci, Simona avea să recunoască că „a tremurat”, și că adversara sa a dat dovadă de putere și multă concentrare.

„Nu este vorba de meciul meu, ci despre ea. Mă bucur că am putut să joc împotriva ei. Am vorbit în trecut despre asta, acum emoția e mare. Am tremurat în timpul meciului. Antrenorul meu știe, poate confirma.

Kirsten este o campioană, nu cedează niciodată. O felicit! Ne va lipsi și mult noroc în ceea ce urmează să facă.”, a declarat imediat după meci Simona, referindu-se la retragerea Kirstenei Flipkens.