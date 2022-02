Simona Halep, coșmarul româncelor pe terenul de tenis. Fostul lider mondial este, de aproape 9 ani, cea mai bună jucătoare din România. Câștigătoarea a două turnee de Grand Slam a deținut prima poziție a clasamentului WTA pentru 64 de săptămâni, iar timp de 367 de săptămâni nu a ieșit din Top 10 mondial. Simona Halep și-a spulberat, de asemenea, compatrioatele, fiind învinsă o singură dată în 17 întâlniri directe cu acestea.

Simona Halep, coșmarul româncelor pe terenul de tenis. Jucătoarea din Constanța joacă astăzi în optimile de finală de la Dubai cu compatrioata Gabriela Ruse. Fostul lider mondial se află fără antrenor în capitala emiratului din Golf, ea cooptând, în schimb, un sparring-partner de la Academia Patrick Mouratoglou, francezul Arnaud Restifo.

„Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (n.r. – partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK. Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine”, a spus Simona Halep înainte de plecarea spre Dubai.