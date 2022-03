Simona Halep primește sfaturi de la Ion Țiriac. Fostul lider mondial continuă sezonul 2022 fără a apela la un antrenor. Jucătoarea din Constanța a renunțat, după Australian Open, la Adrian Marcu și Daniel Dobre. Ea a participat la turneele de la Dubai și Doha având doar un nou colaborator, un sparring-partner de la Academia Mouratoglou. Ion Țiriac, care i-a susținut mereu cariera, la vedere sau din umbră, și-a spus opinia în privința capacității Simonei Halep de a juca în competiții fără a avea antrenor.

Simona Halep a ajuns în semifinalele competiției din Emirate, dar a fost eliminată încă din primul tur în cea din Qatar. Românca a vorbit și despre posibilitatea de a apela la serviciile unui antrenor, spunând că deși e greu să fii singură la acest nivel, colaborarea cu un tehnician nu e un lucru vital.

„Nu am ce să-mi reproşez, sunt sănătoasă, asta contează. Tot timpul am spus că antrenorul e foarte important, dar acum nu am un plan, dar cu siguranţă o să apară un antrenor, pentru că e greu la acest nivel să fii singură.

Nu trebuie să aşteptaţi, nu e un lucru vital. O să vină ziua în care îmi iau antrenor, vreau să-l aleg pe feeling. Darren (n.r. – Darren Cahill) are o jucătoare acum, nu se pune problema”, a spus Simona Halep, la revenirea de la turneele din zona Golfului.