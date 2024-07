Simona Halep, anunț de ultimă oră despre starea ei de sănătate: “Nu sunt cele mai bune vești, dar am vrut să le împărtășesc oricum”

Simona Halep a oferit noi detalii despre accidentarea pe care a suferit-o la genunchi, în luna mai a acestui an. Cum se simte sportiva acum și dacă s-a recuperat pentru un nou meci, aflați în rândurile următoare.

Simona Halep a revenit pe terenul de tenis după o pauză îndelungată de 1 an și jumătate, după suspendarea primită de la ITIA. Din fericire pentru sportivă, suspendarea a fost redusă de la 4 ani la 9 luni.

Românca a jucat din nou la Miami Open, acolo unde a pierdut cu Paula Padosa. După acest meci a luat din nou o pauză din cauza unei accidentări la umăr.

În mai a revenit din nou pe terenul de tenis și a jucat la Trophee Clarins, unde a pierdut în primul tur. De atunci și până în prezent nu a mai intrat pe teren, din cauza unei accidentări pe care a suferit-o la genunchi.

Într-o postare recentă, Simona a anunțat că recuperarea durează mai mult decât se aștepta, dar speră să revină pe teren cât mai curând posibil.

„Salutare tuturor,

Am vrut să vin cu o mică actualizare a stării de sănătate, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu sunt cele mai bune vești, dar am vrut să le împărtășesc oricum. De câteva luni, mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost greu de gestionat, durerea persistând.

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental și emoțional pentru mine, iar asta nu m-a ajutat deloc. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera în mod corespunzător, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu durere.

Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să revin cât mai repede posibil, dar nu sunt o mașină, sunt o ființă umană și am nevoie de timp pentru a-mi reveni după tot prin ce am trecut.

Vă voi ține la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul vostru permanent. Sper să fiu din nou pe teren foarte curând”, a scris Simona Halep pe Instagram.