Simona Halep, analizată de unul dintre antrenorii săi. Fostul lider mondial și-a încheiat parcursul la Australian Open, după înfrângerea din optimi în fața franțuzoaicei Alize Cornet. Jucătoarea din Constanța a arătat, totuși, o poftă deosebită de joc pe parcursul partidelor de la începutul sezonului, dovadă și titlul câștigat la Melbourne Summer Set 1. Unul dintre antrenorii Simonei Halep, Daniel Dobre, a dat verdictul în privința evoluției, dar și a viitorului elevei sale.

Simona Halep, analizată de unul dintre antrenorii săi. Fostul lider mondial a pierdut în optimile Australian Open în fața franțuzoaicei Alize Cornet, după un meci infernal, desfășurat pe o căldură insuportabilă. De atlfel, Simona Halep a recunoscut după meci că a resimțit încă din startul partidei temperatura ridicată ce se înregistra la Melbourne, la ora întâlnirii.

„Îmi place să joc pe căldură, dar nu când e extremă. A fost foarte cald astăzi, m-a lovit căldura din primul set și nu m-am simțit bine. Am amețit la un moment dat, mi-a fost rău, mă dureau stomacul, ficatul, la un moment dat cam toate”, a spus Simona pentru Eurosport.

Simona Halep a coborât până pe locul 23 în clasamentul WTA, cea mai slabă clasare din august 2013 încoace.

Simona Halep lucrează cu doi antrenori. În Australia s-a deplasat alături de Adrian Marcu, celălalt tehnician, Daniel Dobre, rămânând în țară. Dobre este cel împreună cu care Simona Halep a reușit să câștige turneul de la Wimbledon, în 2019, într-o perioadă în care Darren Cahill își luase un an de pauză.

Daniel Dobre a declarat pentru Radio HIT Iași că Simona Halep mai poate juca încă 4-5 ani, dacă va fi sănătoasă și își va păstra bucuria de a juca tenis.

„Dacă rămâne sănătoasă și cu bucuria de a juca, așa cum o are acum, Simona poate să mai joace liniștită 4-5 ani. Vârsta de retragere la fete a crescut foarte mult. Înainte, o fată la 25-26 ani era considerată în vârstă, iar acum sunt deja jucătoare de 32, 33 sau 34 de ani care joacă bine, sunt acolo în primele 20 și nu au de gând să se retragă. Eu zic că da, Simona mai poate câștiga un Grand Slam, acesta e și țelul de fapt”, a spus Daniel Dobre, conform ProSport .

El a mai adăugat că Simona Halep este foarte motivată, inclusiv la antrenamente și poate câștiga încă un Grand Slam.

Cine o știe pe Simona și cine o vede cum trage la antrenamente, îi vezi potențialul, crezi în aceste turnee. Eu am văzut-o foarte motivată în perioada de pregătire dinainte de Australia, nici aici nu a arătat rău pe teren, a arătat multe lucruri bune.

După un an greu cum a fost 2021 ai nevoie de mai multă încredere, ai nevoie să ai câteva meciuri bune la nivel înalt, trebuie să mai bați niște jucătoare de primii zece să-ți confirmi că ești acolo. Dar ea nu are o limită de timp. Mai are câțiva ani buni în față în care sigur va mai câștiga”, a mai declarat Daniel Dobre, potrivit aceleiași surse.