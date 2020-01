Simona Halep – Ajla Tomljanovic, în turul 2 la Adelaide. Primele declarații ale sportivei înainte de meci

Simona Halep (28 de ani, locul 4 WTA) joacă marți, 14 ianuarie, în turul 2 al turneului din Adelaide, împotriva australiencei Ajla Tomljanovic (26 de ani, locul 52 WTA). Sportiva din Constanța a făcut primele declarații înainte de primul meci din cadrul competiției care a fost introdusă în premieră în circuitul WTA.

Simona Halep – Ajla Tomljanovic, în turul 2 la Adelaide, marți, de la ora 10:00

Partida dintre Simona Halep și Ajla Tomljanovic este programată marți, 14 ianuarie, de la ora 10:00, dar organizatorii pot schimba ora de start în funcție de desfășurarea celorlalte meciuri. Duelul este transmis în direct de postul de televiziune Digi Sport 2.

„Sunt puțin stresată, pentru că am muncit mult în presezon, am mari așteptări de la mine și simt această presiune. Sunt foarte dezamăgită că am pierdut la dublu, pentru că am condus în primul set, l-am luat pe al doilea, iar super-tie-break-ul a fost un dezastru. Dar e un meci de dublu, nu sunt foarte obișnuită să joc în această probă, încerc să iau lucrurile pozitive”, a declarat fostul lider mondial.

Perechea Simona Halep – Raluca Olaru a pierdut în fața cuplului Demi Schuurs – Kveta Peschke (Olanda), scor 6-7 (2), 6-4, 3-10, în proba de dublu a turneului din Adelaide, în primul meci oficial din 2020.

„Darren mi-a spus că pregătirea pe care am făcut-o la Dubai nu este doar pentru această lună, ci pentru întregul anul. Sigur, obiectivul meu pentru 2020 este să câștig un Grand Slam, a început să îmi placă. Dar principalul obiectiv este o medalie la Tokyo, nu contează culoarea ei și nici proba în care o să o pot câștiga, îmi doresc enorm și o să fac tot posibilul să o obțin.

Mă simt bine, sunt sănătoasă, nu am niciun fel de probleme. Sunt încântată că sunt aici și abia aștept să încep sezonul și la simplu. Nu va fi ușor, sunt pregătită pentru bătălii grele în acest sezon”, a mai spus Simona Halep.