Simona Halep a spus adevărul despre covid-19. Ce ravagii a făcut în corpul ei, de fapt

Simona Halep a trecut cu bine peste infectarea cu noul coronavirus, dar lupta nu a fost deloc una ușoară. Jucătoarea de pe locul 2 mondial a povestit care au fost simptomele pe care le-a avut în cele două săptămâni cât a fost pozitivă. Chiar și pentru o persoană cu pregătirea ei fizică, nu a fost deloc ușor. Halep mai spune că s-a protejat foarte bine pe timpul turneelor. Dar probabil s-a infectat în una dintre zilele în care a avut treabă în oraș.

„După Covid-19 am avut o perioadă de zece zile de recuperare, dar acum mă bucur că mă pot antrena. Pe parcursul infecţiei am avut febră, dureri de cap şi dureri musculare, dar bine că nu a fost mai rău. N-am avut probleme de respiraţie deloc, dar n-a fost uşor. Am trăit cu teamă, zi de zi, că o să se întâmple ceva. Dar, bine că a fost ok şi am trecut peste destul de uşor.

Eu m-am protejat foarte mult la turnee, la turnee nu avem voie să ieşim din hotel, deci eram protejaţi 100%. Dar aici am mai ieşit în oraş, am avut de făcut anumite treburi, să-mi cumpăr câte ceva şi probabil l-am luat din oraş. Nu ştiu de unde l-am luat, dar trebuie să ne protejăm şi mai mult, deşi nu este uşor, pentru că mental intră o teamă şi nu mai poţi să fii relaxat”, a declarat Simona Halep pentru Digi Sport.

Simona Halep a ținut să precizeze că a crezut mereu că acest virus există și s-a ferit de el. A ținut să le transmită mulțumiri medicilor de la Matei Balș și a recunoscut că se teme de o altă perioadă de carantină. Cele 14 zile în care a fost nevoită să stea în casă au fost foarte grele pentru ea.

„Am mai auzit astfel de păreri şi nu sunt de acord cu ceea ce aud, pentru că eu am crezut în boală de la început, niciun moment nu am crezut că nu există. Mi-a fost teamă la început mai mult decât acum, dar boala există. Cine nu crede greşeşte, din punctul meu de vedere. Oamenii de la Matei Balş m-au ajutat foarte mult şi m-au susţinut pe toată perioada şi probabil şi de aceea am trecut mult mai uşor peste această problemă Îmi e teamă de o altă carantină, am stat 14 zile în casă, nu mi-a fost deloc uşor, sper să nu mai fie cazul”, a mai spus Simona Halep pentru sursa citată.