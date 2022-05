Simona Halep a renunțat la cea mai veche colaboratoare. Cum arată acum echipa româncei

Simona Halep a renunțat la cea mai veche colaboratoare. Fostul lider mondial a decis să facă o schimbare majoră după eșecul de la Roland Garros. Românca a fost eliminată încă din turul 2, pe fondul unui atac de panică. Ca și după Australian Open, Simona Halep a decis să încheie relațiile profesionale cu un om foarte apropiat, care i-a fost alături timp de 14 ani, încă din vremea junioratului.

Simona Halep a renunțat la cea mai veche colaboratoare. Fostul lider mondial și-a încheiat devreme participarea la Roland Garros, turneul în care-și punea mari speranțe pentru recuperarea multor puncte în ierarhia WTA. Românca a pierdut în turul 2 contra chinezoaicei Qinwen Zheng (74 WTA), scor 6-2, 2-6, 1-6.

Halep a explicat eșecul printr-un atac de panică pe care l-a suferit în timpul partidei și pe care n-a știut cum să-l gestioneze.

„Nu m-am așteptat la asta, dar am avut un atac de panică. Nu am știut cum să reacționez, pentru că nu le am prea des. De fapt, acesta a fost primul. Nu știu de ce mi s-a întâmplat, pentru că eram la conducere, jucam bine; dar s-a întâmplat și m-am pierdut. Nu m-am putut concentra. Și după meci mi-a fost destul de rău, dar acum sunt bine. M-am recuperat. Și o să învăț din episodul ăsta. Nu e nimic periculos, în opinia mea, dar mi s-a întâmplat. Mă simt bine că acum pot zâmbi, a spus Halep la conferința de presă de după meci, conform treizecizero.ro.