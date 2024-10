Simona Halep a pierdut în fața rusoaicei Anna Blinkova, o jucătoare cu doar 12 victorii în 38 de meciuri în 2024

După victoria din primul tur de la Hong Kong, Simona Halep a fost învinsă în cea de-a doua manșă. Românca a pierdut în fața Annei Blinkova, cu scorul 6-2, 6-1.

Jucătoarea de tenis din România pornise cu dreptul în turneul de la Hong Kong. După ce miercuri a învins-o pe Arina Rodionova, joi a întâlnit-o pe teren pe Anna Blinkova, numărul 78 mondial şi favorită numărul 7.

Rusoaica de 26 de ani, cu doar 12 victorii în 38 de meciuri în 2024, a dominat partida cu Halep și s-a impus într-o oră și 7 minute, cu scorul 6-2, 6-1. Jucătoarea din Rusia a început partida în forță și și-a adjudecat primele două game-uri rapid. Primul set s-a încheiat după doar 36 de minute, cu scorul 6-2.

În cel de-al doilea set, Blinkova a avut nevoie doar de o jumătate de oră pentru a se impune cu 6-1, trecând astfel în turul următor. Pentru Simona, parcursul de la Hong Kong s-a încheiat.

Simona Halep era optimistă după meciul câștigat miercuri, prima sa victorie după 778 de zile. Românca le-a transmis un mesaj fanilor ei și le-a mulțumit pentru susținere, prin intermediul rețelelor de socializare.

Din păcate, parcursul ei în turneul din Asia s-a încheiat în al doilea tur, în fața unei adversare mult mai slab cotate decât ea. Nu doar pauza de un an și jumătate a influențat jocul lui Halep, ci si problemele din ultima perioadă. În urmă cu mai bine de 4 luni, Simona s-a retras din turneul de la Paris, din cauza unei accidentări la genunchi. A urmat o perioadă lungă de recuperare, în Italia, până când sportiva a revenit în competiții.

”Un mic update pentru susținătorii mei: în primul rând vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase!!! Am fost in Italia la recomandarea domnului Dobre pentru a încerca să rezolv cu accidentarea. A fost o deplasare benefică și mă bucur tare mult să îl am alături pe domnul Dobre. Hope to be back on court soon (Sper să mă întorc curând pe teren)”, a transmis Simona pe Instagram, de curând.