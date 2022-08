Simona Halep a învins-o pe Cori Gauff, în sferturi la Toronto. Românca e în semifinale

Simona Halep – Cori Gauff, în sferturi la Toronto. Campioana din România a trecut și de optimile turneului WTA 1000 dotat cu premii totale de 2,69 milioane de dolari. Fostul lider mondial și-a continuat forma bună și a învins-o în optimi, în două seturi, pe elvețianca Jil Teichmann, scor 6-2, 7-5. Simona Halep o va înfrunta, astăzi, pe adolescenta americană de 18 ani, Cori Gauff (11 WTA).

UPDATE: Simona Halep s-a calificat în semifinale, după ce a învins-o pe adversara Cori Gauff cu 5-2.

Simona Halep – Cori Gauff, în sferturi la Toronto

Știre inițială: Simona Halep – Cori Gauff, în sferturi la Toronto. Fostul lider mondial nu și-a dezamăgit fanii nici în partida din optimile turneului din Canada. Românca a trecut în două seturi de elvețianca Jil Teichmann, scor 6-2, 7-5. Jucătoarea de Constanța n-a pierdut până acum niciun set în cele trei partide jucate în competiție.

Simona Halep a recunoscut că a avut o problemă cu vântul, dar faptul că a avut publicul de partea sa i-a oferit energie suplimentară.

„Întotdeauna este bine când ai publicul de partea ta. Îți dă energia de care ai nevoie și te ajută să lupți pentru fiecare minge. Le mulțumesc tuturor că au venit astăzi la meci. A fost foarte greu din cauza vântului. N-am simțit mingea, a fost greu și la retur, dar sunt fericită că am arătat că sunt pregătită să joc în aceste condiții”, a declarat românca la finalul partidei, la interviul de pe teren.

De la ce oră începe partida

Simona Halep o va înfrunta în sferturi pe adolescenta americană, Cori Gauff (11 WTA). Aceasta a trecut în manșa precedentă de bielorusa Aryna Sabalenka (24 de ani, 6 WTA), de care a trecut, 7-5, 4-6, 7-6, după un meci de trei ore și 13 minute. Anterior, Gauff a eliminat-o tot după un meci maraton pe kazaha Elena Rybakina, câștigătoarea din acest an de la Wimbledon.

„O știu foarte bine, mă aștept la un meci foarte greu, pentru că e o jucătoare foarte bună, o luptătoare”, a recunoscut Simona Halep, referindu-se la adversara sa din sferturi, conform WTA.

Cu toate acestea, Halep are un ascendent moral clar față de Gauff. Ea s-a impus în precedentele trei confuntări directe cu americanca. În plus, n-a pierdut niciun set în fața acesteia, semn că stilul de joc al acesteia e pe placul Simonei. Primul meci direct a avut loc la Wimbledon, în 2019, când Simona Halep s-a impus 6-3, 6-3. Ultimele două meciuri dintre Simona Halep și Cori Gauff au fost în acest an, la Indian Wells, 6-3, 6-4, și Madrid, 6-4, 6-4, de fiecare dată în favoarea româncei.

Parida Simona Halep – Cori Gauff se va juca astăzi, cu începere de la ora 20.00. Dacă va ajunge în semifinale, Halep o va întâlni pe câștigătoarea partidei dintre Jessica Pegula (7 WTA) și Yulia Putintseva (46 WTA).