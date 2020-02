Simona Halep a câștigat accidentată. Tatăl ei a dat-o de gol. Ce a mărturisit la finalul partidei cu Rybakina

Tatăl Simonei Halep a mărturisit la finalul partidei cu Elena Rybakina că fiica lui era accidentată. Stere Halep susține că a știut tot timpul că Simona va câștiga pentru că a simțit energia ei pe toată durata partidei.

Stere Halep a precizat că a oprit să vadă meciul pentru că era pe drum. A fost înconjurat de mai mulți prieteni în acele momente. Tatăl jucătoarei de tenis susține că fiica lui a jucat accidentată și că a avut emoții mai mari decât la Wimbledon.

”Mai mari emoții am trăit acum decît la Wimbledon. I-am avut în preajmă pe prietenii mei. Eram pe traseu și am văzut meciul. Jocul Simonei se știe, e sănătos, constant, și a demonstrat din nou azi. – Ați avut momente când ați văzut o slăbiciune? – Nicio clipă nu am crezut că nu va câștiga. Eu simt jocul Simonei, o știu când e pe val și e ca o stâncă, până la ultima picătură luptă. Ea suferă de o mică accidentare, o gâlmă în talpă. Dar nu s-a lăsat, deși i-a fost foarte greu. Îi mulțumesc din suflet că e un copil minunat, un cadou de la Dumnezeu!”, a spus tatăl Simonei Halep.