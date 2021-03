Simona Halep a băgat frica în ea. Ce jucătoare de tenis nu vrea să o confrunte acum

Andreea Prisăcariu a vorbit într-un interviu despre tenis și despre jucătoarele care, într-un fel sau altul, i-au influențat viața. Ce părere are despre o înfruntare cu Simona Halep?

Andreea Prisăcariu este una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din România. Sportiva a reușit să câștige câteva turnee, iar jocul ei se îmbunătățește de la un meci la altul, spun specialiștii. Ea a vorbit despre evoluția sa într-un interviu pentru WOWbiz.ro.

Prisăcariu a declarat că ar fi entuziasmată să joace cu Simona Halep, dar când se va mai perfecționa, spunând cu umor că dacă ar intra acum pe teren cu ea ar putea privi doar cum trec mingile pe lângă ea.

Andreea Prisăcariu adoră să pozeze provocator. Fanii tenisului au comparat-o cu Aryna Sabalenka, o jucătoare de tenis cu aceeași pasiune. Românca, fostă campioană națională de tenis la trei categorii de vârstă, are 21 de tatuaje.

„Am 21 de tatuaje. Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, a povestit ea.