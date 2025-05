Simona Gherghe reacționează după valul de jigniri: „Scriu pentru copiii mei”. Ce mesaj a vrut să transmită vedeta Antena 1

Simona Gherghe, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din România, a ales să răspundă într-un mod profund și personal avalanșei de comentarii negative primite pe rețelele de socializare. Postarea sa anterioară, în care își exprima punctul de vedere privind contextul politic actual, a stârnit un val de reacții — unele susținătoare, altele puternic critice, mergând până la jigniri directe.

Vedeta de la Antena 1 a revenit cu un mesaj clar și echilibrat, pledând pentru respect, dialog și, mai ales, responsabilitate civică.

Ea a remarcat că cele mai multe mesaje virulente nu vin din partea celor care îi sunt deja urmăritori.

Mesajul ei a mers mai departe de simpla reacție la critici. Gherghe a subliniat că este normal ca oamenii să aibă opinii diferite, dar că modul în care acestea sunt exprimate contează enorm într-o societate democratică.

„E ok să nu fii de acord. Dar nu e ok să ne jignim. E ok să avem dialog. Dar nu e ok să ne agresăm. E ok să ai altă opțiune politică. Nu e ok să ameninți”, a mai punctat vedeta.