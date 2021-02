Simona Gherghe, dezvăluiri surpriză din familia sa. Ce o enervează mereu

Simona Gherghe vine cu detalii din viața sa de familie! Cunoscuta prezentatoare de televiziune a mărturisit care sunt unele lucruri care o enervează mereu. Multe dintre fane care se bucură de statutul de mamă și soție știu prin ce trece vedeta.

După o lungă perioadă în care a fost emblema show-ului Acces Direct, acum se pregătește să încheie cu succes primul sezon al său la emisiunea „Mireasa”. Vedeta a surprins pe toată lumea cu primul proiect în care s-a implicat după cele două sarcini.

Timpul în care a stat pe bară a făcut-o să fie atentă strict la viața de familie din care s-a bucurat din plin. Prezentatoarea a oferit câteva mărturisiri deosebite despre lucruri mai puțin știute de fanii ei în cadrul unui interviu pentru Xtra Night Show.

Jurnalista a spus că ea e mai organizată decât partenerul ei și îi place ca toată lumea să aibă un program structurat, dar de cele mai multe ori soțul preferă să se joace cu cei mici tocmai când vine ora somnului, lucru care o enervează teribil de fiecare dată:

”Eu sunt mai organizată și sunt cu rutina și toată lumea trebuie să aibă un program. Și mă enervează când îi agită, că îi suprastimulează”, a spus Simona Gherghe la Antena Stars. Pe de altă parte, susține că bărbatul pe care îl iubește e foarte atent cu ea și reușește mereu să îi dea cele mai bune sfaturi.

„Întoarcerea mea pe sticlă vine după o pauză de aproape un an şi jumătate, timp în care am fost alături de copiii mei, Ana şi Vlad. Acum sunt măricei, aşa că e momentul să revin pe un interval (14.00 – 16.00) care îmi permite să fiu, în continuare, o mamă extrem de implicată în viaţa copiilor mei. Iar revenirea o fac în stilul meu: cu un gen de program de televiziune pe care nu l-am mai făcut, în cei 18 ani de televiziune. N-am în portofoliu niciun reality-show. Acum mai puţin de un an, când colegii mei mi-au propus noua Mireasa, am spus că nu sunt pregătită să mă întorc, pentru că Vlad, mezinul meu, avea doar câteva luni şi, deci, mult mai multă nevoie de mine. Iată-mă, acum, la cârma acestei emisii care, cu siguranţă, mă va scoate din zona de confort!”

Simona Gherghe