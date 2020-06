Simona Gherghe, atac la Olivia Steer. ”Caut-o pe ea pentru îndoctrinare!” Ce a supărat-o atât de tare pe vedeta Antena 1

Olivia Steer s-a remarcat prin convingerile sale împotriva medicinei tradiționale, încurajându-i și pe ceilalți să îi urmeze calea. A stârnit multe reacții când a declarat că este împotriva tuturor vaccinurilor, iar o alta vine acum, din partea Simonei Gherghe.

Simona Gherghe este pro-vaccinare. Vedeta Antena 1, atac la Olivia Steer

Fosta prezentatoare de la ”Acces Direct” a dat o replică vehementă unui urmăritor care a criticat-o pentru poziția ei pro-vaccinare. Vedeta TV a adus-o în discuție și pe Olivia Steer, prezență controversată în ceea ce privește subiectul vaccinării.

„Dar de pliomlielită, TBC, diferie, tuse convulsivă, rujeolă ai auzit? Sau ar trebui să lăsăm organismul să „lupte” cu ele?!”, a scris Simona Gherghe, revoltată de internautul care a spus că organismul uman este făcut să „lupte cu orice viroze, gripe, infecții, COVID”. „Mă bucur că te-am dezamăgit! Caut-o pe Olivia Steer pentru îndoctrinare!”, a concluzionat Simona Gherghe.

„Am vorbit, zilele trecute, despre vaccinare si mi-am atras pe pagina o multime de antivaxeri. Ma asteptam, pentru ca stiam ca sunt reactivi si agresivi. Nu-i nimic, eu imi asum opinia provaccinare! Argumentat si documentat. Cred in medici si in evolutia medicinei si in toate armele pe care le avem impotriva unor boli extrem de grave”, a scris aceasta, pe Instagram.

Cine este Olivia Steer

Olivia Steer s-a remarcat inițial ca prezentatoare TV, dar după ce a lăsat în spate camerele de luat vederi, a atras atenția publicului cu stilul de viață sănătos, fiind vegetariană convinsă, cât și cu convingerile sale împotriva medicinei tradiționale.

„Nu cred în ele pentru că toate vaccinurile au în compoziţia lor mercur şi aluminiu, o combinaţie fatală, care de cele mai multe ori dă probleme de sănătate copiilor, iar în cazurile mai grave autism. Mă ţin departe de ele”, a spus Olivia Steer, în cadrul unei emisiuni televizate, în 2014.

Situația a luat amploare atunci când câțiva studenți la Medicină au pus bazele unei pagini de Facebook, numită ”Stop Olivia Steer”, care atacă orice opinie neavizată a acesteia.