Silvia Dumitrescu a împlinit 63 de ani. Gestul făcut la naștere care i-a prezis cariera

Silvia Dumitrescu a împlinit 63 de ani. Celebra cântăreață a făcut un gest aparte la naștere. Blondina le-a povestit tuturor fanilor ce s-a întâmplat chiar în prima zi a sa pe această lume. Medicul care a ajutat-o pe mama solistei să nască a rămas surprins și i-a prezis viitorul micuței de atunci. ,,Am făcut exact ce mi-am dorit în viață. Cu sufletul sunt la fel de copilăroasă și haioasă”, a scris vedeta în mesajul postat pe rețelele de socializare.

Silvia Dumitrescu s-a născut pe data de 3 octombrie în anul 1956 în București. Aceasta este una din cele mai iubite interprete de muzică pop de la noi.

Ea a urmat cursurile Școlii Populare de Artă din București, la clasa regretatei Mihaela Runceanu, și s-a lansat la Festivalul național de muzică ușoară de la Mamaia 1985.

Cântăreața a continuat să surprindă pe toată lumea când în urmă cu zeci de ani apărea în spațiul public în vestimentații extrem de îndrăznețe și excentrice, dar și cu o frizură aparte. Blondina se bucură astăzi chiar de mai multă atenție din partea fanilor și familiei.

Cea din urmă a postat un mesaj deosebit pe pagina sa oficială de Facebook în care a mărturisit tuturor că medicul care a asistat-o pe mama ei la naștere i-a prezis viitorul. Primele sunete scoase de micuța de atunci l-au făcut pe specialist să spună că o să fie cu siguranță o cântăreață cunoscută.

,,La ora 6 dimineata , 3.10.59 am scos primul sunet „oooaaa” atat de tare incat doctorul Silviu i-a spus mamei mele „doamna Stefania, durdulica asta sigur va fi cantareata” si asa mama mea s-a gandit sa-mi puna numele Silvia.

Apoi am invatat sa fiu sotie,mama si am continuat sa cant…cu sotul,cu fiul,cu copiii de gradinita,cu elevii aceluias Liceu unde am invatat si eu si Iulian, fiul nostru…si nu ma opresc😃continui sa cant, sa fiu vesela si haioasa iar cei 63 de ani nu ma pot opri….oricum cu sufletul sunt la fel de copilaroasa si imi doresc sa raman asa,plina de energie si speranta …si cu zambetul pe buze toata viata ,cred ca asa viata este mai frumoasa!Multumesc Doamne pentru tot!!!🙏❤ ”, a scris vedeta pe rețelele de socializare.