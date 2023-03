Şi-au declarat dragostea, dar Teodora Mareş şi-a urât partenerul. A refuzat să îl mai vadă trei decenii. Cum s-a reunit cu Adrian Păduraru

Teodora Mareș a fost una din cele mai frumoase femei ale anilor 80, care a cunoscut celebritatea datorită rolului absolut deosebit pe care l-a avut în pelicula „Declarație de dragoste”. Partener în film i-a fost marele Adrian Păduraru pe care, în realitate, nu l-a putut suporta. Din ce motiv nu a dorit să îl mai vadă vreme de 32 de ani.

Teodora Mareș este un nume foarte important în cinematografia românească. Aceasta a cunoscut succesul și faima grație rolului Ioanei Popa din pelicula „Declarație de dragoste”, rol pe care l-a primit în anul 1985, în timpul studenției.

Pelicula a umplut până la refuz sălile de cinema înainte de 1989, dar și imediat după Revoluție, fiind un debut actoricesc care i-a influențat puternic cariera artistică frumoasei Teodora. Au urmat pentru ea, apoi, distribuții în numeroase alte filme cunoscute.

În ciuda faptului că Teodora Mareș și Adrian Păduraru au marcat adolescența multor români, chimia și tandrețea dintre ei fiind absolut fabuloase, în realitate cei doi nu se agreau deloc!

Artista a povestit în nenumărate rânduri faptul că pe platourile de filmare cei doi nu își vorbeau deloc, ba chiar se ignorau. Deși mulți au crezut că povestea de dragoste se consuma și dincolo de scenariul de film, realitatea era cu totul alta.

Ulterior, după încheierea acelui rol, cei doi nu s-au mai întâlnit pe niciun platou de filmare. Teodora Mareș a recunoscut faptul că l-a evitat cât de mult a putut vreme de 32 de ani. Până în anul 2017, când s-au reunit pentru a juca în pelicula „Cobor la prima”.

„Vă spun sincer că în aceşti 32 de ani am refuzat să mai joc alături de el. „Declaraţie de dragoste” a avut un impact atât de mare încât nu am mai vrut să fiu asociată cu personajul de atunci, nici cu el, ca şi cuplu. Drept pentru care am declinat toate ofertele. De data am zis că e ok.”, a mai spus actrița.