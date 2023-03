Cum se descurcă graviduța Theo Rose la filmările Clanul. Cătălina Grama face dezvăluiri: „E puternică” EXCLUSIV

Cătălina Grama o interpretează impecabil pe Magda Udrea, soția mafiotului Bebe Măcelaru, aceasta rămânând un personaj cheie în desfășurarea acțiunii serialului „Clanul” și în sezonul al doilea, care se difuzează în fiecare duminică, de la ora 20.00, la Pro TV.

Pe lângă filmările la serialul de la Pro TV și spectacolele de la teatru, Cătălina Grama Jojo inițiază copiii în tainele actoriei. Cei doi moștenitori ai săi, Zora și Achim, se regăsesc printre cursanți

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, actrița ne-a povestit cum decurg filmările, despre relația cu Theo Rose alias Vera, fiica ei vitregă din serial, dar și despre noua ei ipostază, aceea de profesoară de actorie pentru copii la studioul deschis împreună cu Paul Ipate, partenerul său de viață.

Care a fost cea mai dificilă secveță pe care ai filmat-o până în prezent la “Clanul”? Care te-a stors de energie, de lacrimi, de vânătăi?

Secvența exploziei mașinii în care Magda credea că se află Bebe. Acel tip de realism și faptul că Magda încasează, în câteva secunde, pierderea lui Bebe e dificil de simțit și redat.

Cătălina Grama: „Theo este cea mai dulce și frumoasă femeie gravidă”

Cum decurge o zi pe platourile de filmare la Clanul?

Foarte fain. Dacă ar fi după mine, aș fi zilnic la filmări. Platourile de filmare sunt a doua mea casă. Atmosfera e plăcută, oamenii foarte prietenoși și cu toții niște adevărați profesioniști.

Ziua începe devreme de obicei, cu partea de machiaj și păr, ceea ce înseamnă că trec mai întâi prin mâinile lui Manu (păr) și ale Dorei (make-up) și după merg la costume.

Apoi, încep repetițiile și ne pregătim de filmare. Avem o pauză la prânz pentru întreaga echipă și, apoi, continuăm să filmăm până seara. Există și filmări de noapte, dar acelea se desfășoară altfel, bineînțeles.

Având în vedere că tu ai trecut prin două sarcini, iar colega ta din serial, Theo Rose, va deveni în curând, pentru prima dată, mămică, ești mai grijulie cu ea? Ți-ai permis să îi dai sfaturi sau să îi împărtășești din experiența ta?

Theo este cea mai dulce și frumoasă femeie gravidă! În mod evident asta mă sensibilizează și dacă e nevoie de ceva sunt acolo.

Să știți, însă, că Theo este o femeie puternică și o adevărată profesionistă și nu se comportă altfel decât înainte. Îmi place tare mult să lucrez cu ea pentru că e multitalentată și o fire glumeață, luminoasă.

Cătălina Grama: „Achim a mers deja la câteva castinguri”

Când ai sesizat interesul fiului tău, Achim, pentru actorie? Dar al Zorei? Te așteptai să îți calce pe urme atât de repede?

Achim nu e neapărat interesat de actorie. Îi place mult, încă de când era mic, însă e mai mult fascinat de partea de producție, efecte speciale, regie etc. Asta pentru că lui îi place tare mult programarea și cumva merg mână în mână.

E însă un actor extrem de talentat și a mers deja la câteva castinguri. Zora e la fel de talentată și are și multe alte valențe: cântă, dansează. E o plăcere să o privești și să o asculți! Amândoi au o latură artistică extrem de accentuată și noi îi sprijinim cum putem mai bine. Vedem ce va urma.

Luna trecută ai fost cu Achim la un casting. Cum face față emoțiilor inerente? A obținut primul lui rol? Ne poți da detalii?

Da, am fost. Nu, nu a luat încă un casting. Partea cea mai bună este însă că înțelege sistemul și că nu se supără și merge mai departe, cu foarte multă încredere în el.

A și fost lăudat pentru asta de fiecare dată de către directorii de casting. Așa îi și educ pe toți copiii cu care lucrez, să încerce mereu, să nu renunțe niciodată. E o parte foarte importantă în profesia de actor.

Recent, tu si Paul Ipate ați deschis o școală de actorie. Cine a fost cu ideea? Cum va împărțiți între cursuri, spectacole de teatru și filmări?

În ianuarie am deschis studioul de actorie Becoming. Amândoi ne gândeam la asta de foarte multă vreme, însă cumva lucrurile au prins contur la începutul acestui an. Avem grupe de vârstă de 6-8 ani, 9-11 ani și 12-14 și avem parte de o serie de copii extrem de talentați.

Partea de exerciții de actorie pe metoda Becoming îi ajută să capete mai multă încredere în ei și să fie mai bine integrați în colectivitate și să scape de timiditate. În același timp, însă, majoritatea sunt fascinați de arta actorului și lucrează cu pasiune la fiecare curs ca să învețe cât mai multe.

Suntem extrem de încântați de noua noastră cale, aceea de profesori, și chiar vrem să dăm mai departe ceea ce am învățat și să lăsăm o părticică din noi în toți acești copii minunați.

Cei doi copii vin la cursurile de actorie susținute de părinții lor

Cum se descurcă Zora si Achim la cursurile de actorie?

Excelent! Au talent în adevăratul sens al cuvântului și vin pentru că le place. Când am deschis studioul de actorie le-am spus că e opțional și că pot participa la cursuri, dacă vor.

Vin de fiecare dată cu foarte mare plăcere, ceea ce e un mare câștig pentru noi ca părinti, pentru că asta înseamnă că se simt bine acolo.

În general, e cam ciudat să îți fie profesor părintele tău, nu? Numai că noi avem și o relație de prietenie foarte frumoasă cu ei și le și place ce facem la cursuri, așa că participă nestingheriți și cu foarte multă plăcere.

Pentru că suntem în luna martie, când sărbătorim femeile și mamele, ne poți povesti o situație în care copiii tăi te-au emoționat până la lacrimi?

Copiii mei mă emoționează de multe ori până la lacrimi, mai ales în serile când avem discuții frumoase despre viață și despre cum o percep ei.

Generațiile lor au o înțelepciune diferită de a noastră și, de multe ori, mă emoționez ascultându-i. Sunt foarte mândră ca mamă pentru că știu că în fiecare etapă a vieților lor vor fi incredibili.

Cătălina Grama are o relație specială cu părinții ei

Când i-ai spus ultima oară mamei tale că o iubești? Ești mai apropiată de mama sau de tata?

Îi spun în fiecare zi mamei mele că o iubesc. Și la fel și tatălui meu. Simt nevoia ca ei să știe că îi iubesc în fiecare zi și să îi fac să se simtă iubiți și apreciați.

Am doi părinți care mi-au fost îngeri păzitori pe pământ la fiecare pas și știu că sunt acolo pentru mine orice ar fi. Și eu voi fi acolo mereu pentru ei, necondiționat.