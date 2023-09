Shurubel de la „Vorbește lumea”, dezvăluiri despre viața de familie și prietenia cu Bogdan Ciudoiu: „Simțeam un fel de rivalitate” EXCLUSIV

Andrei Lăcătuș alias Shurubel de la „Vorbește lumea” are norocul de a lucra de ani buni cu Bogdan Ciudoiu, cu care a făcut echipă și la radio, nu doar în prezent în emisiunea de la Pro TV, unde gașca veselă este completată de Lili Sandu. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, prezentatorul TV ne-a spus cum l-a schimbat celebritatea. Shurubel de la „Vorbește lumea”, dezvăluiri despre viața de familie și prietenia cu Bogdan Ciudoiu.

Shurubel și-a găsit jumătatea și din 2019, el și Iulia sunt soț și soție. Andrei nu are deocamdată planuri de mărire a familiei, însă este deschis și provocării rolului de tată. Când emisiunea „Vorbește lumea” va intra în vacanță, colegul lui Lili Sandu și partenera sa de viață și-au făcut planul să se relaxeze în Mauritius.

Playtech Știri: Cum a fost copilăria ta? Ai crescut la oraș sau la bunici la țară?

Shurubel: Am crescut la oraș, în cartierul bucureștean Crângași, destul de aproape de stadionul Giulești. Imaginea pregnantă e cu mine și ceilalți copii de la bloc jucând fotbal pe stradă, unde mașinile treceau doar o dată la 5-10 minute. Azi n-am avea loc nici să pasăm mingea, fiindcă sunt mașini parcate peste tot.

Ce năzbâtii făceai în copilărie? Se lăsa cu pedepse?

Faza mea preferată era să fur mâncare din frigider ca să o duc cățelușilor maidanezi de la bloc. Dacă ai mei nu erau atenți… Hop! Dispărea brânza, dispăreau mezelurile. Nu mă pedepseau, fiindcă iubeau și ei animalele.

„Sunt ceva mai mulți oameni care îmi recunosc figura pe stradă”

Ce planuri aveți legate de mărirea familiei? Tu sau Iulia? Cine vrea să mai copilărească?

Eu vreau să mai copilăresc, asta e clar, dar când o vrea universul, să fie binevenit!

Cum ai perceput celebritatea de care te bucuri de când ești coprezentator la „Vorbește lumea”? Ce s-a schimbat în viața ta?

Nu cred că s-au schimbat foarte multe. Sunt ceva mai mulți oameni care îmi recunosc figura pe stradă, cred. Oricum, eu sunt prietenos din fabrică, indiferent de cine ar fi în fața mea. Deci, lucrul acesta nu poate decât să mă bucure.

Te ocupi singur de conturile de pe rețelele de socializare sau se întâmplă ca și soția să fie implicată?

Mă ocup singur, ea doar critică atunci când nu îi place vreo poză. A terminat arhitectura. Prin urmare, simțul estetic de la noi din familie e clar la ea.

Shurubel și soția își vor încărca bateriile în Mauritius

Cum gestionați gelozia în cuplu și care dintre voi este mai vulcanic?

Nu avem gelozie în cuplu deloc, iar secretul nostru este că întotdeauna știm unul de altul. Ne sunăm, pentru că imediat ce prindem un pic de timp liber vrem să îl petrecem sau să îl împărțim unul cu celălalt.

Unde veți pleca în concediu în această vară? Preferi vacanța activă cu obiective turistice de văzut sau simți nevoia să stai la plajă?

Mergem într-un loc unde avem și plajă, și câteva obiective turistice, adică în Insulele Mauritius. Am mers în multe locuri cu Iulia și am ajuns împreună la concluzia că maximum un obiectiv turistic pe zi e un plan bun. În rest, plajă.

Care a fost momentul în care ai fost convins că Iulia este jumătatea ta?

A fost o idee care a crescut în sufletul meu în fiecare zi și s-a solidificat pe măsură ce ne-am dat seama că scopul fiecăruia în relația asta e de a-l face fericit pe celălalt și că suntem o echipă în fața tuturor probelor prin care ne trece viața. A ajutat și momentul în care am aflat că are un Golden Retriever superb, pe nume Pasha!

Shurubel, dezvăluiri despre viața de familie și prietenia cu Bogdan Ciudoiu

Ai o prietenie de lungă durată cu Bogdan. Au existat, de-a lungul timpului, momente mai tensionate între voi? Cum le-ați gestionat?

Tensiunea dintre mine și Bogdan a existat doar la începutul relației noastre și era una constructivă și de la distanță. În primii ani în care am fost colegi la radio, simțeam un fel de rivalitate față de el și asta mă împingea să fiu și mai bun în fiecare zi, pentru că el era din ce în ce mai bun, așa că voiam să țin pasul. Prin 2012, am realizat că am putea să fim și mai buni dacă am lucra împreună, iar de atunci viața se încăpățânează să ne țină lipiți. Și bine face!

Ai vreun ritual înainte de a începe emisiunea de la PRO TV?

Nu un ritual, dar am multe momente în care ascult muzică în spatele camerelor sau în platou cu Lili și dansăm extrem de stupid. Bogdan nu e cu noi, nu pentru că el n-ar dansa stupid, ci pentru că el e la radio dimineața și ajunge pe la 10 și ceva la platou.

Shurubel: „Mă trezesc în fiecare zi mai devreme ca să meditez”

Ce ți-a fost cel mai greu: să te trezești devreme sau să renunți la ieșirile de seara, având în vedere că ai o emisiune matinală de prezentat?

Să nu uităm că am făcut matinal la radio timp de 5 ani și mă trezeam la ora 5, ca să începem emisiunea la 6:30. Ce facem acum e o nimica toată ca oră de trezire. Cred că renunțarea la ieșirile seara târziu a venit natural în viața mea. Am fost DJ în club timp de 5 ani și îmi pierdeam cam 4 nopți pe săptămână. Cred că la un moment dat am convenit cu ficatul meu că mi-a ajuns.

La final, te rog să îmi spui trei lucruri care nu se știu despre tine.

Nu știu cât de mult se știe că mă trezesc în fiecare zi mai devreme ca să meditez. E un lucru care îmi face toată ziua mai bună. Apoi, ar fi faptul că am centura galbenă la karate. E o centura slabă, de începători și am luat-o în clasa a doua, dar hei, e o centură! Și încă un lucru neștiut despre mine este faptul că pe bătrâna mea mașină (e născută în 2011) am botezat-o Riri (chiar dacă mi-e greu să pronunț numele ăsta) și o iubesc foarte mult.