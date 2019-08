VIDEO Show total la ”palat”. Gigi Becali, prezentare inedită a noului antrenor.

Gigi Becali a făcut show la prezentarea oficială a noului antrenor. Latifundiarul a organizat o conferință de presă la ”palat” alături de ”noul dirijor” și Alexandru Tudor.

Finanțatorul FCSB a vrut să păstreze misterul până la momentul prezentării oficiale, dar după meciul tur cu Victoria Guimaraes, Becali a confirmat informațiile apărute în presa sportivă care anunțau același nume pronunțat și de latifundiar azi: Bogdan Argeș Vintilă. Noul antrenor principal al FCSB a fost anunțat vineri, într-o conferință de presă organizată la ”palat” de latifundiar.

„Am zis Doamne dă-mi un antrenor. Și am așteptat, am așteptat, și Domnul mi-a dat un antrenor. M-am interseat: bă se spovedește, se împărtășește? Asta este filosofia mea. Fotbalistic are școala lui Hagi și știți cât de mult caut școala lui Hagi.