Sharon Stone, în doliu. Celebra actriţă trece prin momente cumplite

Clipe de coșmar pentru actrița Sharon Stone. Frumoasa blondină este în doliu după ce unul dintre cei mai importanți membri ai familiei sale a murit la o vârstă extrem de fragedă. Ce mesaj emoționant a transmis starul din Basic Instinct.

Celebra actriță Sharon Stone nu-și poate stăpâni lacrimile. Starul hollywoodian este în doliu după ce unul dintre cei mai dragi și proaspeți membri ai familiei sale s-a stins din viață la nici un an de zile.

Este vorba despre fiul frateleui său. Micuțul River a pierdut lupta cu viața, după ce s-a zbătut timp de 11 luni de zile cu o boală cruntă.

De când s-a născut, medicii l-au diagnosticat cu insuficiență totală a organelor, iar întreaga existență și-a petrecut-o în rezerva de spital, unde doctorii au făcut tot posibilul pentru a-i salva viața, însă totul a fost în zadar.

River, nepoțelul actriței Sharon Stone, s-a născut în septembrie 2020, iar la acea vreme actrița a sărbătorit venirea lui pe lume cu o postare pe contul său de Instagram. Acum, la moartea pruncului, starul de la Hollywood și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele sociale că este devastată de pierderea nepotului ei.

Sharon Stone este una dintre cele mai puternice femei de la Hollywood. Actrița a trecut prin multe drame de-a lungul celor 63 de ani pe care i-a viețuit, până acum, pe acest pământ, dar de fiecare dată a găsit puterea și încrederea de a merge mai departe.

Superba blondină a fost maltratată și abuzată în copilărie, pe vremea când era doar o adolescentă a făcut complicații din cauza unui avort, iar în 2001, actrița din Basic Instinc a suferit un atac vascular, despre care blondina a crezut că reprezintă sfârșitul carierei sale.

Deși astăzi este mama a trei copii, unul natural și doi pe care i-a adoptat, puțini sunt cei care știu că Sharon Stone a făcut o întrerupere de sarcină pe vremea când era doar o adolescentă.

„Sângeram peste tot, mult mai rău decât ar fi trebuit, dar acesta era un secret şi nu aveam cui să îi spun. Aşa că am rămas în camera mea şi am sângerat zile întregi. Eram slabă şi speriată.

Mi-am revenit în cele din urmă şi am avut grijă, înainte de a mă întoarce la cursuri, să ard cearşafurile şi hainele pline de sânge într-un butoi la şcoală. Abia o vreme mai târziu am căutat consiliere”, a scris Sharon Stone în cartea sa „The Beauty of Living Twice”.