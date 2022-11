Shakira i-a enervat pe oameni într-un parc. Ce a putut să facă de Halloween într-o aglomerație de nedescris

Shakira nu trece prin cea mai bună perioadă a vieții sale. După despărțirea de Pique și scandalul infidelității fotbalistului din mass-media, artista pare să nu mai țină cont de regulile din jurul ei. La ce gest incredibil a recurs faimoasa solistă, de Halloween, într-un parc de distracții. Oamenii s-au enervat cumplit, când au văzut.

Fără îndoială, Shakira este una dintre cele mai cunoscute artiste la nivel internațional. Are o carieră impresionantă de mai bine de 20 de ani în industria muzicii, este o reprezentantă de seamă a generației sale, fiind populară pe rețelele sociale și apreciată de milioane de persoane din toate colțurile planetei.

Cu toate acestea, până și Shakira pare să aibă persoane care nu o agreează, cel mai recent exemplu având loc, de curând, într-un parc de distracții, în seara de 31 octombrie.

Cu ocazia sărbătoririi Halloween-ului, Shakira a încercat să se distreze și să uite de problemele din viața-i personală, fiind în plin scandal cu Pique, tatăl copiilor săi, fostul ei partener care i-ar fi fost infidel, potrivit zvonurilor apărute în presa străină.

Deși este o vedetă de talie internațională, cu un renume impresionant, acest lucru i-a deranjat pe oamenii dintr-un parc de distracții din Barcelona, când Shakira a recurs la un gest inedit.

Cântăreața, acompaniată de băieții ei și câteva prietene, a stârnit furia cetățenilor din capitala Spaniei, după ce s-ar fi băgat în față, să intre în Tunelul Groazei, ignorând complet șirul interminabil de persoane care așteptau de mai bine de o oră să capete bilet.

Oamenii au criticat-o pe Shakira pentru gestul făcut, mai ales după ce proprietarii locului de joacă i-ar fi luat apărarea artistei, spunând că au dreptul să permită accesul rapid al oricărei persoane, dacă își doresc acest lucru.

Shakira trece prin momente tulburătoare, de când a anunțat, la începutul lui iunie 2022, că ea și Pique se despart, după o relație solidă de peste un deceniu. Cei doi au împreună doi băieți, pe Milan, în vârstă de 9 ani, și pe Sasha, de 7 ani.

Diva nu a dezvoltat motivele separării de cel pe care-l credea sufletul său pereche, trecând prin cele mai grele momente ale vieții sale.

„Este foarte greu să vorbesc despre asta, mai ales că este prima dată când am abordat această situație într-un interviu. Am rămas tăcută și am încercat doar să procesez totul.”, a spus solista pentru Elle Magazine.