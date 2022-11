Sfinții Mihail și Gavriil 2022. Pe ce dată pică și care este semnificația acestei sărbători

Sfinții Mihail și Gavriil 2022. Pe ce dată pică. An de an, credincioșii îi prăznuiesc pe Sf. Mihail și Gavril pe data de 8 noiembrie. Se spune că această sărbătoare din calendarul ortodox este dedicată tuturor îngerilor și are o semnificație mare pentru toți credincioșii.

Sfinții Mihail și Gavriil 2022. Pe ce dată pică. În fiecare an, creștinii prăznuiesc soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil pe 8 noiembrie. Conform calendarului creștin ordodox, Sfinții Mihail și Gavriil sunt cei care duc la îndeplinire porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu.

Pentru cei care nu știu, numele complet al acestei sărbători este Soborul mai-marilor Arhistrategi (căpetenii) Mihail şi Gavriil şi a tuturor Puterilor cereşti celor fără de trupuri. Astfel, pe 8 noiembrie nu îi prăznuim doar pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, ci, totodată, toate cetele îngereşti.

„Să luăm aminte! Să stăm bine, să stăm cu frică înaintea Celui ce ne-a făcut pe noi şi să nu cugetăm cele potrivnice lui Dumnezeu. Să luăm aminte ce au pătimit cei ce erau împreună cu noi zidiţi şi cum se împărtăşeau cu noi din dumnezeiasca lumină. Să luăm aminte cum, îndată, din lumină s-au prefăcut în întuneric pentru mândria lor şi din înălţime au fost aruncaţi jos, în adînc. Să luăm aminte, cum a căzut din cer luceafărul cel ce răsărea dimineaţa şi s-a sfărâmat pe pământ” (Vieţile Sfinţilor pe luna Noiembrie).

Arhanghelul Mihail, lăudat de toți creștinii

În Biblie, îngerii sunt denumiți ‘duhuri slujitoare’ ai lui Dumnezeu. Se spune că rolul îngerilor este de a duce rugăciunile noastre la Dumnezeu. Totodată, Arhanghelul Mihail a fost mereu lăudat pentru loialitatea lui față de Dumnezeu și este iubit de toți credincioșii.

Așadar, a fost întocmit soborul tuturor îngerilor care îl iubeau și cinsteau pe Dumnezeu. Arhanghelul Mihail se număra printre aceștia, așa că a fost numit de către Dumnezeu căpetenie a îngerilor buni, un binefăcător al mântuirii credincioșilor.

Tot pe 8 noiembrie este sărbătorit și Arhanghelul Gavriil, cel care a făcut multe minune și a oferit multe daruri. El este amintit și în cele două Testamente. Gavriil mai era descris ca fiind îngerul tălmăcitor al vedenei.

Cine sunt Sfinții Mihail și Gavriil, celebrați pe 8 noiembrie

Sfinții Mihail și Gavril sunt consideraţi conducătorii cetelor de îngeri şi călăuzele sufletelor spre Rai. Ei sunt prăznuiți de Biserica Ortodoxă pe data de 8 noiembrie, atunci când se spune că vremea începe să se răcească, iar iarna începe să-și facă simțită prezența, puțin câte puțin.

Puțini sunt cei care știu faptul că arhanghelii fac parte din cele nouă cete de ființe celeste care trăiesc în Ceruri, alături de îngeri, începători, stăpânii, domnii, puteri cerești, tronuri, serafimi și heruvimi.

Numele Arhanghelului Gavriil se traduce din ebraică „Dumnezeu este puterea mea”. Din vechi străbuni, Arhanghelul Gavriil este cel care le-a arătat lui Ioachim și Anei că vor naște pe Născătoarea de Dumnezeu. Mai mult de atât, în noul Testament, preotul Zaharia descoperă cu ajutorul lui Gavriil nașterea lui Ioan, Botezătorul Domnului.

Pe de altă parte, unele scrieri vechi arată faptul că Arhanghelul Gavriil este cel care a mutat piatra de pe ușa mormântului și a stat deasupra ei când Domnul nostru Iisus Hristos a înviat.

„Sfinţii Arhangheli sunt cei dintâi îngeri mijlocitori între Dumnezeu şi noi oamenii. Ei au grijă şi milă de creştini şi-i ajută pe calea mântuirii mai mult decât ceilalţi îngeri. Sfântul Mihail este protectorul direct al călugărilor, al armatelor creştine, al voievozilor, care purtau cu ei pe câmpul de luptă icoana Marelui Arhanghel. Sfântul Gavriil este, mai ales, protec¬torul fecioarelor creştine, al familiei creştine, protectorul mamelor care nasc copii, ca şi protectorul copiilor şi al călugăriţelor iubitoare de feciorie şi iubitoare de Hristos”, a scris Arhimandritul Ilie Cleopa în cărțile sale.

Sfinții Mihail și Gavriil 2022, semnificații

Arhanghelul Gavriil este înfăţişat în icoane ca purtător al unui semn divin, un crin sau o trompetă (în care va suna pentru a anunţa cea de-a doua venire a lui Iisus pe Pământ).

Arhanghelul Mihail se traduce tot din ebraică și înseamnă „Cine-i ca Dumnezeu”. Sfântul Arhanghel Mihail este destul de întâlnit în tradițiile românești, pentru că se spune că este cel care ia sufletele oamenilor, stând la căpătâiul bolnavilor, dacă aceştia vor muri, sau la picioare, dacă vor scăpa de boală şi va continua să trăiască.

În calendarul popular religios, soborul Sfinților Mihail și Gavril se serbează trei zile, în 8, 9 și 10 noiembrie. Prima zi se numește capul Arhanghelului, a doua zi mijlocul Arhanghelului, iar a treia zi coada Arhanghelului.