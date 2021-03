Sfinții 40 de Mucenici. Ce tradiții și obiceiuri sfinte trebuie să respecți chiar azi

Care este însemnătate din spatele sărbătoririi sinților mucenici? Mulți români celebrează această zi fără să știe de ce. Care sunt tradițiile și obiceiurile pe care trebuie să le respecți dacă ești creștin ortodox?

Sfinții Mucenici sunt sărbătoriți de creștini pe data de 9 martie, zi în care se spune că se deschide cerul. Există tot felul de obiceiuri în popor, în funcție de zone, mai cu seamă că atunci se apropie și echinocțiul.

Tradiția arată că gospodinele gătesc mucenici din făină fiartă, iar potrivit locului se regăsesc pe mesele românilor mucenici din supă precum cei muntenești sau mucenici din aluat precum cei din moldova. Aceștia au mai multe mirodenii în ei, dar în toți se regăsește nuca.

Preparatele trebuie împărțite rudelor, vecinilor și oamenilor sărmani pentru pomenirea celor care au trecut în neființă. Tot azi se aprind lumânări la cimitir și în unele locuri se pomenesc cele 44 de pahare pe motiv că se transformă în putere.

Nu mulți știu, dar numele celor 40 de mucenici sunt Chirion, Candid, Domnos, Isihie, Ieraclie, Smaragd, Valent, Vivian, Evnichie, Claudie, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Aghie, Aetie, Flavie, Acachie, Ecdit, Lisimah, Alexandru, Ilie, Leontie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaie, Atanasie, Chiril, Sacherdon, Nicolae, Valerie, Filoctimon, Severian, Hudion, Meliton și Aglaie.

Cei 40 de mucenici din Sevastia au fost parte a unui grup de soldați romani din Legiunea a XIIa Fulminată care a fost martirizat în anul 320 din cauza credinței lor în Dumnezeu.

„Afland despre credinta lor, Agricola, guvernatorul Armeniei, i-a silit sa se inchine idolilor. Deoarece au refuzat, au fost intemnitati timp de opt zile si batuti cu pietre. Prin semne divine au fost insa intariti in dreapta credinta. Dupa aceste chinuri, guvernatorul i-a condamnat la moarte prin inghetare, in lacul Sevastiei. La miezul noptii, unul dintre cei 40 de mucenici, a iesit din apa din cauza gerului. Alergand spre baia calda, pusa de cei ce slujeau idolilor, a murit. Cei ramasi sa indure gerul au inceput sa se roage:

„Ajuta-ne Dumnezeule, Mantuitorul nostru, usureaza-ne sarcina si alina iutimea vazduhului, ca spre Tine nadajduim, ca sa nu ne rusinam si sa cunoasca toti ca ne-am mantuit strigand catre Tine”. In urma acestei rugaciuni s-au petrecut mari minuni: apa lacului s-a incalzit, gheata s-a topit si 40 de cununi stralucitoare au pogorat asupra mucenicilor. Unul dintre soldatii de paza, uimit ca in miezul noptii o lumina din cer incalzeste apa si ca o cununa din cele 40, pogorate peste mucenici, nu are peste cine sa se aseze, s-a aruncat in apa, marturisind ca si el este crestin”, arată creștinortodox.ro