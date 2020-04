Sfatul lui Adrian Streinu-Cercel pentru toți cei născuți înainte de 1990. Ce ar trebui să facă urgent

Profesorul doctor Adrian Streinu Cercel avertizează că toți românii născuți înainte de anul 1990 trebuie să își facă urgent anumite analize. Șeful Institutului Matei Balș din București a transmis astfel un mesaj care trebuie luate în serios, punând pe jar mulți cetățeni.

Sfatul lui Adrian Streinu-Cercel pentru toți cei născuți înainte de 1990

Mai precis, renumitul profesor a precizat că românii născuți înainte de anul 1990 trebuie să-și facă urgent anumite analize, pentru a nu suferi mai târziu complicații.

„Toate persoanele născute înainte de 1990 ar trebui să se testeze de hepatita B, hepatita C și HIV pentru că înainte de acest an nu existau seringi de unică folosință și cine a făcut injecții sau transfuzii ar fi putut fi infectat cu unul dintre aceste virusuri’, a fost declarația îngrijorătoare a prof. dr. Adrian Streinu Cercel, potrivit doctorulzilei.ro.

Ministerul Sănătății a efectuat și un studiu care a arătat că au fost efectuate 37.500 de teste în rândul populației, ce prezentau factori de risc pentru astfel de infecții.

„În ceea ce privește nivelul de cunoștințe și atitudinile românilor vis-a-vis de cele trei virusuri (HepB, HepC si HIV), există în continuare un număr foarte mare de persoane care nu identifică în mod corect căile de transmitere ale acestor boli, nu au o percepție corectă a riscului propriu de îmbolnavire și tind să adopte atitudini nepotrivite față de persoanele infectate cu virusurile hepatice B/C sau HIV. De asemenea, faptul că mai mult de 80% dintre români nu s-au testat niciodată pentru HIV arată faptul că publicul general nu conștientizează importanța prevenției în cazul bolilor asimptomatice”, a mai adăugat Streinu-Cercel.

Testarea HIV, gratuită în centrele Direcțiilor de Sănătate Publică

Astfel că testarea HIV se face gratuit în centrele Direcțiilor de Sănătate Publică județene și în toate maternitățile, chiar și fără să fie nevoie de trimitere de la medicul de familie. Această analiză e recomandată o dată pe an.

În fiecare județ există astfel centre unde testarea se face gratuit. HIV se găsește în fluidele sexuale ale unei persoane infectate și poate fi transmis prin contact intim neprotejat, fără prezervativ. În plus, virusul este prezent și în sângele persoanelor infectate.

Iar riscul de transmitere de la mamă la făt, intrauterin sau la naștere, este de 30%. Dar acest risc poate fi redus cu medicamente anti-retro-virale, nașterea prin cezariană și evitarea alăptării.

Iar pentru cei care au vreo suspiciune de infectare, trebuie să meargă urgent într-o secție de boli infecțioase. Ideal ar fi ca testarea să se facă în primele ore de la accident, în primele patru ore. Un protocol internațional impune testarea pentru HIV, hepatita B și hepatita C.

Unde sunt cele mai multe persoane infectate cu HIV

În anul 2017, 36,9 milioane de persoane trăiau cu HIV. Cele mai multe persoane infectate au fost înregistrate în iulie 2018 în Africa, 25.700.000 cazuri, prevalență 4,1%, iar cele mai puține în Regiunea EstMediteraneană 350.000 cazuri, prevalență 0,1%. În România, circa 700 de cazuri noi de îmbolnăvire cu HIV sunt depistate anual. România este țara europeană cu cea mai târzie diagnosticare, un procent de 60% raportat la o medie europeană de 50%. În anul 2018, la noi în țară existau în 2018 15.503 de oameni cu HIV/SIDA în viață, dintre care 189 aveau mai puțin de 14 ani.

De altfel, hepatita B și C provoacă peste 1,34 milioane de decese pe an, mai mult decât HIV/SIDA, malaria sau tuberculoza. La un nivel global, mai mult de 290 de milioane de bărbați, femei și copii care nu sunt conștienţi că trăiesc cu hepatită virală. Acest lucru are ca rezultat posibilitatea reală de a dezvolta boli hepatice fatale sau cancer la ficat, la un moment dat în viață și, în unele cazuri, transmiterea infecției și altor persoane. Eliminarea hepatitei B și hepatitei C până în 2030 ar putea preveni circa 36 de milioane de infecții și ar putea salva nu mai puțin de 10 milioane de vieți.