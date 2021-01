Sfârșit tragic în Dâmbovița. Un bărbat a murit carbonizat în timp ce își pregătea mâncarea. Ce s-a întâmplat cu soția

Sfârșit tragic pentru un pensionar de 82 de ani din comună Bezdead, județul Dâmboviţa. Bărbatul a fost găsit carbonizat, după ce a încercat să aprindă focul la afumătoarea unde pregătea carnea de porc.

Potrivit primelor informații, se pare că hainele bătrânului s-ar fi aprins de la o scânteie necontrolată. Focul s-a extins extrem de repede, iar în scurt timp afumătoarea și locuința în care se afla soția au fost cuprinse de flăcări.

Din fericire, femeia în vârstă de 80 de ani a reușit să scape vie din incendiu, din simplu motiv că ieșise din casă cu puțin timp înainte de tragedie. Soția se speriase din cauza întârzierii soțului, așa că a ieșit afară să vadă ce se petrece.

Femeia a dezvăluit că și-a văzut soțul cu puțin înainte de incendiu și îi spusese că merge să înțesească focul pentru afumătoare, dorind să pregătească carnea de porc. Din păcate, nimic nu prevestea o asemenea nenorocire într-o zi de mare sărbătoare.

„Eu am văzut că trec 5 minute, 10, un sfert de oră, ies afară, am auzit pârâind, am strigat, nu a răspuns nimeni” a spus ea.