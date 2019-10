Serialul Vlad Live Video pe Pro TV – Ediția de luni, 7 octombrie

Serialul Vlad, sezonul 2, de pe Pro TV a debutat pe 9 septembrie, pe postului TV. Vlad se va difuza tot în fiecare zi de luni, ca până acum fiind programat de la ora 20.30. Serialul Vlad este realizat după un format achiziționat din Turcia, este primului serial thriller românesc care a inspirat și serialul Ezel. Vlad este un serial TV care a avut premiera primului sezon pe 25 februarie 2019 pe canalul Pro TV.

Episodul 4 din 30 septembrie 2019 a serialului Vlad

Totul se schimbă în serial din cauza unei singure greșeli. Leo îl împușcă din greșeală pe Filip, totul pornind de la imaginile pe care acesta le-a vizionat din timpul jafului. Pe de altă parte, Eliza are surpriza neplăcută de a afla că soțul ei a ipotecat absolut tot ce avea. El nu mai deține nici un ban în cont, iar Eliza se plânge lui Vlad de acest lucru, dând vina pe contractul nou încheiat și spunând că este absolut dezastruos.

Filip a crezut în Leo și chiar i-a spus lui Vlad – într-o conversație – că acesta îl învață lucruri utile. Dar a fost contrazis de acesta, spunândui-se să se ducă la școală și să respecte lumea. De ce? Pentru că distruge tot ce atinge și nu rămâne nimic bun în urma sa. În urma deciziei sale de a-i interzice lui Leo să se mai apropie de el, se declanșează o mică luptă care nu se termină acolo și este lăsată pe altădată.

Ce va face Vlad?

Prima serie a serialului a avut un final deschis. În Sezonul 2, Vlad își propune să regăsească tot ceea ce a pierdut lăsând aproape totul în urmă doar pentru a-și răzbună o înscenare pusă la cale chiar de către prietenii săi apropiați, planul sau însă i-a fost dat peste cap de apariția neașteptată în viață să a Elizei, femeia pentru care ar fi în stare să renunțe la totul doar pentru a o face și vedea fericită, conform blogul meu.net.

Dacă Vlad va reuși să renunțe la tot ceea ce și-a propus atunci când a fost închis, telespectatorii vor putea afla pe parcursul celui de-al doilea sezon.

Întrebările își vor găsi răspunsurile în Sezonul 2 al serialului ”Vlad”

Serialul s-a bucurat de un adevarat succes, atrăgând un număr mare de fani care au urmarit fiecare episod. Leo (Clește) supravietuieste și are parte de o recuperare si de o evoluție dureroasă. Dragostea pentru Roxana este o enigmă suplimentară în scenariu, existând constrângeri din parea lui Ștefan. Și relația cu Tibi va fi una pusă sub semnul întrebarii, iar faptul ca reușește sa fie în viață este pentru mulți o mare surpriză pusă, uneori, sub semne de întrebare care încă nu au un răspuns clar.

Serialul Vlad Sezonul 2 Live Video

Vizionați luni seară, 7 octombrie 2019, un nou episod din serialul românesc, Vlad. Vizionați acum, Vlad, sezonul 2, episodul 5, online integral, în format HD. Următorul episod va fi luni, pe 14 octombrie 2019.