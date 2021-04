Serghei Mizil, acuzații dure la adresa lui Mădălin Voicu după emisiunea lui Denise Rifai. Dezvăluiri fără perdea

Scandal mare în lumea showbizului românesc. Serghei Mizil aruncă săgeți otrăvitoare la adresa lui Mădălin Voicu, după ce politicianul a fost invitatul lui Denise Rifai la Kanal D. Au fost cândva foarte buni prieteni, dar Mizil și controversatul politician nu-și mai vorbesc de ani buni. Dezvăluiri fără perdea. Ce îi reproșează fiul fostului demnitar comunist celebrului violonist.

Serghei Mizil îi aduce acuzații grave lui Mădălin Voicu, spunând că acesta nu dorește să-și vadă copiii, lucru care se contrazice cu declarațiile fostului mare violonist.

Fiul fostului demnitar comunist Paul Niculescu Mizil a dat de înțeles că faimosul dirijor a refuzat să meargă la botezul nepotului său din orgoliu. De asemenea, Serghei Mizil susține că Voicu ar fi făcut multe „măgării” în anii tinereții.

El s-a certat absolut cu toată lumea. Cu toate că cele mai frumoase amintiri sunt legate de el, că de aia nu am cum să nu spun. Făcea și el parte din povestirile alea pentru că așa a fost să fie.

Serghei Mizil spune că nu există nicio șansă ca el și fostul său prieten Mădălin Voicu să revină la sentimente mai bune.

„E prea complicat să spun sau să răspund. Deci, eu nu mă împac. El a avut o schimbare majoră după Revoluție, din punctul meu de vedere, în rău, influențat și de toate… care l-au și ars până la urmă, spre bucuria mea și nu am de ce să mă împac. Eu vorbesc când vreau eu și cum vreau eu, pentru că el e pervers.

El spune așa și pe la spate face altele. Foarte simplu: nu mă împac și acest personaj nu mă interesează. Eu nu mă consider vinovat de nimic. Vinovat se consideră el. El a făcut absolut tot. Eu am înghițit, am înghițit ani de zile toate minciunile și e foarte complicat”, a completat Serghei Mizil pentru sursa citată.