Serena Williams, show de zile mari la primul meci de la US Open 2022. A venit îmbrăcată ca eroii din filme și a fost susținută din tribune de Mike Tyson și Bill Clinton – FOTO & VIDEO

Serena Williams s-a calificat în turul doi de la US Open 2022. Jucătoarea din SUA a fost susținută de aproape 30.000 de fani, iar în tribunele arenei „Arthur Ashe” s-au aflat numeroase personalități. Sportiva a șocat la apariția pe teren după ce a purtat peste ținuta de joc o mantie neagră.

Serena Williams a anunțat că se retrage după US Open 2022, iar 29.000 de fani au încurajat-o în partida cu muntenegreanca Danka Kovinic, din primul tur al turneului american. Legandara jucătoare de tenis a fost susținută din tribune de o mulțime de personalități: fostul campion mondial de box Mike Tyson, fosta mare jucătoare de tenis Martina Navratilova, fosta schioare Lindsey Vonn sau regizorul Spike Lee. Și Bill Clinton a fost la meci. Jurnaliștii americani au scris că biletele au ajuns și la prețul de 7.000 de dolari „pe piața neagră”.

Lele mai fierbinți încurajări pentru Serena au venit din partea a doua persoane speciale: fiica sa Olympia şi soţul Alexis Ohanian, fondatorul reţelei sociale Reddit.

Serena Williams a câștigat în două seturi, 6-3, 6-3, duelul cu Danka Kovinic. Sportiva de pe locul 413 WTA și-a suprins fanii cu costumația cu care a intrat pe teren. Peste echipamentul de joc a purtat o mantie neagră precum „eroii din filme”, după cum au spus mai mulți jurnaliști.

Serena a fost întâmpinată la ieșirea pe teren de o scenografie pregătită de americani la una dintre tribune. „We love Serena” a fost mesajul alcătuit din cartoanele ridicate de spectatori. Mulți dintre cei care au asistat la meci au spus că au fost convinși că va fi ultimul din cariera sportivei care a câștigat 23 de turnee importante de tenis.

SERENA WILLIAMS ADVANCES IN THE US OPEN‼️ pic.twitter.com/5g3fpxpVFw

— SportsCenter (@SportsCenter) August 30, 2022