Serena Williams se retrage din tenis. Sportiva a anunţat care va fi ultimul său turneu

Serena Williams se retrage din tenis? Incontestabil, Serena Williams este jucătoarea cu cele mai multe titluri câștigate. Americcanca este de 23 de ori campioană de Grand Slam. Presa occidentașă a preluat un anunț șoc pentru tenisul mondial. Serena Williams se retrage din tenis, invocând motive familiale pentru această decizie. Jucătoarea de 40 de ani sugerează că US Open ar putea fi ultimul ei turneu de Grand Slam la care va mai participa.

Serena Williams a confirmat că se va retrage din tenis, după o carieră în care a câștigat 23 de titluri de Grand Slam la simplu. Jucătoarea de 40 de ani a dat vestea într-un articol pentru Vogue publicat marți.

Am fost reticent să recunosc că trebuie să renunț la tenis. E ca un subiect tabu. Dacă apare, încep să plâng. Cred că singura persoană cu care am discutat cu adevărat despre asta este terapeutul meu.”, a declarat Williams.

„Nu mi-a plăcut niciodată cuvântul „retragerePoate că cel mai bun cuvânt pentru a descrie ceea ce am de gând să fac este evoluție. Sunt aici pentru a vă spune că evoluez departe de tenis, spre alte lucruri care sunt importante pentru mine.

Serena Williams a spus că decizia ei a fost influențată de dorința de a-și mări familia. Ea a dat naștere primului ei copil, Olympia, în 2017. De atunci și până la acest moment, Serena Williams a mai participat la turnee, dar cu câteva eșecuri notabile. Unul dintre acestea a venit chiar în fața jucătoarei noastre, Simona Halep.

„Nu am vrut niciodată să fiu nevoită să aleg între tenis și o familie. Nu cred că este corect Dacă aș fi fost bărbat, nu aș fi scris asta, pentru că aș fi fost acolo jucând și câștigând, în timp ce soția mea ar fi făcut munca fizică pentru a ne extinde familia.

În articol, Williams a sugerat că ultimul ei turneu va fi US Open, care începe la sfârșitul acestei luni și se va desfășura până la începutul lunii septembrie.

„Din păcate, nu am fost pregătită să câștig Wimbledon anul acesta”, a scris ea. „Și nu știu dacă voi fi pregătită să câștig New York-ul. Dar am de gând să încerc. Iar turneele premergătoare vor fi distractive.

Știu că există o fantezie a fanilor că aș fi putut să o egalez pe Margaret [recordul de Grand Slam al lui Court] în acea zi la Londra, apoi poate să îi bat recordul la New York, iar apoi la ceremonia de decernare a trofeului să spun: Ne mai vedem!.

Am înțeles asta. Este o fantezie bună. Dar nu caut un moment ceremonial, un moment final pe teren. Sunt groaznică la despărțiri, cea mai rea din lume.”, și-a încheiat mesaj jucătoarea Serena Williams.