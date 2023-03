Sepsi – FCU Craiova, LIVE TEXT & VIDEO, ora 21.00. Echipele probabile și ultimele vești înaintea partidei

Sepsi – FCU Craiova este duelul care încheie sezonul regular din SuperLiga României. Meciul are o miză uriașă pentru că cele două echipe vor lupta pentru ultimul loc din play-off, poziție ce va aduce un plus de 200.000 de euro doar din drepturile de televizare. Partida începe astăzi, 16.03.2022, de la ora 21.00 și va putea fi urmărită în direct pe site-ul www.playtech.ro.

Sepsi – FCU Craiova este confruntarea care a aprins fotbalul românesc în ultimele opt săptămâni. Cele două formații s-au înfruntat și la finalul lunii ianuarie, doar că atunci partida a durat doar 25 de minute pentru că arbitrul Adrian Chivulete a decis oprirea duelului din cauza faptului că din tribuna fanilor vizitatori s-au auzit scandări xenofobe.

Cazul a ajuns la Comisia de Disciplină a Federației Române de Fotbal, care a decis că formația gazdă să câștige cu 3-0. La Comisia de Recurs, hotărârea a fost schimbată, iar meciul se va rejuca. Din minutul 1! Dumitru Dragomir este convins că tensiunile din ultimele săptămâni sunt foarte periculoase și se va teme că va ieși scandal mare.

Sepsi: 33. Niczuly – 88. Dimitrov, 4. M. Tamas, 44. Bălașa, 20. A. Dumitrescu – 22. Francisco, 6. N. Păun – 8. I. Gheorghe, 13. C. Matei, 11. M. Ștefănescu – 9. Tudorie

Rezerve: 12. Began, 5. J. Rodriguez, 10. Achahbar, 18. Safranko, 27. R. Ispas, 45. D. Ciobotariu, 67. E. Papa, 77. Aganovici, 99. Rondon

Antrenor: Cristiano Bergodi

Absenți: R. Varga (accidentat), Ninaj (suspendat)

FCU Craiova: 50. I. Gurău – 2. R. Negru, 35. A. Duarte, 14. Henriques, 5. Huyghebaert – 6. Vl. Achim, 8. Dr. Albu – 28. Bahassa, 10. Bauza, 51. Sidibe – 11. Chițu

Rezerve: 1. Mogoșanu, 3. Paramatti, 7. Piccolomo, 16. Mascarenhas, 17. G. Ganea, 20. I. Zanfir, 30. Van Durmen, 77. Asamoah, 99. Blănuță

Antrenor: Nicolo Napoli

Absenți: Al. Vodă, Baeten (accidentați)

Arbitru: Radu Petrescu // Asistenți: Radu Ghinguleac, Mircea Grigoriu

Arbitru VAR: Cătălin Popa, Asisten VAR: Mircea Orbuleț

Înaintea ultimul meci din sezonul regular, FCU Craiova se află pe locul șase și are un punct în fața rivalei Sepsi. Oltenii au două variante pentru calificarea în play-off: victorie sau egal, în duelul de la Sfântu Gheorghe.

Partida are și o miză financiară foarte mare. Participarea în play-off aduce un plus de 200.000 de euro la care se vor adăuga rețetele financiare consistente pentru că echipa care se califică va înfrunta adversari de calibru.

„Vom juca această finală. E o finală, nu știu ce moral mai trebuie ridicat. Trebuie numai să câștigăm. Băieții conștientizează ei. Dacă nu te mobilizezi acum, atunci când? În general, au avut un parcurs mai constant. Dacă am ajuns acolo aproape de ei, înseamnă că am făcut și noi puncte. Noi am avut probleme în unele meciuri din retur. Nu pot explica”, a declarat Cristiano Bergodi.