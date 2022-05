Semnul din vis pe care nu trebuie să îl ignori niciodată. Prevestește un mare pericol

Te-ai întrebat vreodată dacă visele îți transmit anumite semne? Ei bine, specialistul Lidia Fecioru a dezvăluit ce se află în spatele simbolisticii acestor reverii. Universul ne transmite anumite semnale, iar mulți dintre noi alegem să le trecem cu vederea. Despre ce ar fi vorba.

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit, în cadrul emisiunii„ Adevăruri Ascunse” de la Antena 3 despre semnele pe care Universul ți le transmite și pe care nu ar fi înțelept să le ignori.

Specialistul a povestit o întâmplare bizară ce s-a petrecut în urmă cu ceva timp și felul în care vedeta de la Antena 3 simte că a fost ocrotită de o putere divină.

„Ceea ce percepe mintea noastră este diferit faţă de ceea ce este raţionalul. Noi avem şi o altă percepţie pe care o stăpânim foarte bine, doar că trebuie să îi dăm importanţă, să o citim, să ne luăm după ele.

Obstacolele pot apărea de nicăieri. Universul te avertizează. Trebuia să ajung undeva şi s-a stricat maşina. O să dau scurt un exemplu: Plecam spre Sibiu şi era spre seară.

Am ajuns pe la Vâlcea, undeva la 22.00 şi mi s-a ars un bec la maşină şi am zis să opresc la o benzinărie să schimb becul. Am scăpat clema care ţinea becul în motor şi nu am mai văzut-o pentru că era noapte.

Şi m-a ajutat un băiat de acolo. Şi i-am spus că cine ştie de ce mă păzeşte pe mine Dumnezeu, ca să întârzii. Între timp, treceau ambulanţe spre Sibiu şi au venit înapoi foarte alert.

Au trecut 3 ore în benzinărie până am putut să scot bucăţica aia de fier. Până la urmă am zis că mă duc cu un singur far, dar am aprins o lanternă şi a sclipit sârmuliţa.

Dumnezeu m-a ţinut acele trei ore să stau acolo, să nu fiu pe drum, ca să depăşesc primejdia.”, a relatat Lidia Fecioru la Antena 3.