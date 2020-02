Semifinale WTA Dubai: Simona Halep contra Jennifer Brady. Care este planul americancei

Simona Halep a trecut de Aryna Sabalenka în sferturi, iar acum românca se pregătește de o nouă confruntare cu Jennyfer Brady. Ce plan are americanca și ce spune Halep despre victoria anterioară?

Halep face din nou România mândră! Simona a a trecut de Ons Jabeur în optimile de finală ale turneului de la Dubai, a învins-o în sferturile competiției pe Aryna Sabalenka, iar acum se pregătește de duelul cu Brady. Înainte de noua etapă, va avea loc cealaltă semifinală, dintre Petra Martic și Elena Rybakina, la orele 15:00. Românca s-a mai confrutat în trecut cu Jennifer, în urmă cu o lună, la Australian Open.

La casele de pariuri, Simo este din nou preferată, având o cotă de 1.40, pe când americanca are o cotă de 2.80 pentru o eventuală calificare în finală. După succesul de ieri, sportiva noastră și-a salutat fanii și le-a spus că este foarte fericită, implicit mulțumindu-le pentru sprijin și asigurându-i că totul va fi bine. „E adevărat, am suporteri peste tot unde merg să joc. Ador să joc în Dubai, sunt fericită că voi fi în semifinale și voi evolua din nou în fața acestui public. Mulțumesc tuturor celor care au venit”, a spus Halep.

Americanca afrimă că știe la ce să se aștepte de la meciul de azi, pentru că are deja un plan bine stabilit. Partida dintre cele două va avea loc azi, 21 februarie, la orele 17:00.

„Am mai jucat cu Halep in Australia. Este o jucatoare grozava, o luptatoare. Va fi cu siguranta dificil. Am avut mingi de set cu ea la Australian Open, dar nu am fost capabila sa le gestionez. Trebuie sa joc fiecare punct, nu conteaza daca e minge de meci, primul punct al meciului sau minge de set. Trebuie sa tratez fiecare minge la fel si sa dau totul pe teren”

Jennifer Brady